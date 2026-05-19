A dispărut după o ceartă cu soția, dar l-a salvat saxofonul. Povestea incredibilă a turistului găsit în munții din Taiwan

Răzvan Adrian
19 mai 2026, 23:54
Sursă foto: Pexels
Cuprins
  1. Cearta care s-a transformat într-o operațiune de salvare
  2. Saxofonul, semnalul care l-a salvat pe turist
  3. A supraviețuit cu apă de ploaie și adăpost într-o peșteră

Un turist australian rătăcit timp de o săptămână în munții din Taiwan a fost salvat după ce echipele de intervenție au fost ghidate de sunetul saxofonului său. Bărbatul, care plecase în sălbăticie după o ceartă cu soția, nu avea mâncare, încălțăminte potrivită sau telefon, însă a supraviețuit căutând apă, adăpostindu-se într-o peșteră și cântând pentru a fi găsit.

Cearta care s-a transformat într-o operațiune de salvare

Un turist australian de 50 de ani, identificat doar cu prenumele Matthew, a ajuns în centrul unei povești greu de crezut după ce s-a rătăcit în munții din apropiere de Taitung, pe coasta de est a Taiwanului.

Potrivit People, bărbatul a intrat în pădure după o ceartă cu soția și a rămas blocat în sălbăticie timp de mai multe zile.

Dispariția sa a fost raportată luni, 11 mai, iar autoritățile din comitatul Taitung au declanșat o operațiune amplă de căutare, la care au participat mai multe agenții.

Matthew nu avea asupra lui mâncare, dispozitive electronice sau încălțăminte potrivită pentru teren montan. În schimb, avea saxofonul, instrument care avea să devină cheia salvării sale.

Saxofonul, semnalul care l-a salvat pe turist

Echipele de salvare au reușit să îl observe inițial cu ajutorul dronelor, însă ploile abundente și terenul instabil au făcut imposibilă recuperarea imediată. Salvatorii i-au trimis hrană cu drona, iar apoi au pornit pe jos, după mai multe zile de mers prin zona dificilă.

Turist salvat cu saxofonul pare o scenă de film, dar acest turist salvat cu saxofonul a fost găsit după ce sunetul instrumentului a ajutat echipele să-i localizeze poziția.

Un prieten al bărbatului a povestit că Matthew a cântat la saxofon tocmai pentru a le atrage atenția salvatorilor și pentru a le indica locul în care se afla.

În cele din urmă, bărbatul a fost recuperat vineri, 15 mai, după aproximativ o săptămână petrecută în munți.

A supraviețuit cu apă de ploaie și adăpost într-o peșteră

Reprezentanții Biroului de Pompieri din comitatul Taitung au explicat că ploile recente i-au crescut șansele de supraviețuire, deoarece i-au oferit acces la apă. În același timp, peștera în care s-a adăpostit l-a protejat de vreme și l-a ajutat să evite hipotermia.

Matthew a descris momentul salvării ca pe o minune și a mulțumit autorităților taiwaneze pentru intervenție.

„Este un miracol. Mulțumesc, Taiwan”, a declarat Matthew pentru News 7, potrivit Taipeitimes.

După salvare, australianul s-a reîntâlnit cu soția sa și a spus că nu are de gând să mai dispară în munți. Finalul a fost unul fericit, însă povestea rămâne un avertisment despre cât de repede o decizie impulsivă se poate transforma într-o situație de viață și de moarte.

Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
