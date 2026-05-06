La mai bine de 30 de ani de la căderea regimului comunist, Ion Țiriac readuce în discuție Ordinul Muncii clasa I, distincție pe care a primit-o în 1971 pentru performanțele sale sportive. susține că decorația i-ar fi fost retrasă după schimbările politice din 1989.

Într-un interviu acordat publicației Gazeta Sporturilor, omul de afaceri a vorbit și despre legătura sa de aproape 20 de ani cu Dinamo București. Acesta afirmă că, în ciuda activității sale sportive, nu beneficiază de pensie din partea statului român.

Ce reprezenta Ordinul Muncii în perioada comunistă

În perioada regimului comunist, era una dintre cele mai importante distincții oferite de statul român. Decorația a fost înființată în anul 1948 și era acordată persoanelor considerate exemplare în diferite domenii de activitate. Printre acestea se numărau sportul, industria, agricultura, cultura sau administrația. Ordinul era împărțit în trei clase, iar clasa I reprezenta cel mai înalt nivel al distincției. Pentru mulți români, această medalie însemna atât prestigiu, cât și recunoaștere publică.

În același timp, cei decorați primeau și anumite avantaje materiale oferite de stat. Beneficiarii puteau avea reduceri la transport, facilități financiare sau alte privilegii greu de obținut în acea perioadă. Ordinul Muncii era acordat muncitorilor și sportivilor care obțineau rezultate importante pentru regim. De asemenea, distincția ajungea și la militari, artiști, cercetători sau personalități străine considerate apropiate de sistemul comunist.