George Simion a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan și îl acuză că încalcă Constituția. Totul, după apariția unor informații potrivit cărora șeful statului ar fi avut deja discuții cu lideri ai USR, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Liderul AUR susține că partidul său este exclus din consultările privind viitoarea majoritate parlamentară, deși formațiunea sa a obținut unul dintre cele mai mari scoruri la alegerile parlamentare din 2024.

De ce îl acuză George Simion pe Nicușor Dan

George Simion afirmă că Nicușor Dan poartă discuții „în secret” cu liderii partidelor pe care le preferă și susține că acest lucru ar reprezenta o încălcare a Constituției.

Reacția vine după informațiile apărute în presă privind o discuție informală între președinte și Dominic Fritz.

“Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicuşor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total în disprețul Constituției! Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării.

Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă.”, a spus spus Simion într-un clip video postat pe pagina lui de .

Simion îl acuză pe Nicușor Dan că „încalcă Constituția”. Ce reproșuri îi aduce liderul AUR președintelui

George Simion susține că președintele încearcă să își construiască propria majoritate parlamentară și îl acuză că ar fi responsabil pentru actuala criză politică.

„Nicuşor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern. El este, așa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați.”, a mai adăugat el.

Liderul AUR afirmă că alegătorii partidului său sunt marginalizați în politice de la Palatul Cotroceni.

Ce mesaj a transmis George Simion susținătorilor AUR

În finalul mesajului publicat pe Facebook, George Simion a promis că va comunica permanent evoluțiile negocierilor politice și a comparat actuala situație cu momentul anulării alegerilor prezidențiale.

„Vă vom ține la curent, minut de minut, cu evoluția acestei crize, care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale.”, a conchis Simion.