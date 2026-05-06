B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că „încalcă Constituția”. Cu cine se întâlnește, „în secret”, președintele

George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că „încalcă Constituția”. Cu cine se întâlnește, „în secret”, președintele

Ana Maria
06 mai 2026, 17:03
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția. Cu cine se întâlnește, în secret, președintele
Sursa foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Cuprins
  1. De ce îl acuză George Simion pe Nicușor Dan
  2. Simion îl acuză pe Nicușor Dan că „încalcă Constituția”. Ce reproșuri îi aduce liderul AUR președintelui
  3. Ce mesaj a transmis George Simion susținătorilor AUR

George Simion a lansat un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan și îl acuză că încalcă Constituția. Totul, după apariția unor informații potrivit cărora șeful statului ar fi avut deja discuții cu lideri ai USR, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Liderul AUR susține că partidul său este exclus din consultările privind viitoarea majoritate parlamentară, deși formațiunea sa a obținut unul dintre cele mai mari scoruri la alegerile parlamentare din 2024.

De ce îl acuză George Simion pe Nicușor Dan

George Simion afirmă că Nicușor Dan poartă discuții „în secret” cu liderii partidelor pe care le preferă și susține că acest lucru ar reprezenta o încălcare a Constituției.

Reacția vine după informațiile apărute în presă privind o discuție informală între președinte și Dominic Fritz.

“Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicuşor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el. Total în disprețul Constituției! Voi, prin vot, ne-ați desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al țării.

Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă.”, a spus spus Simion într-un clip video postat pe pagina lui de Facebook.

Simion îl acuză pe Nicușor Dan că „încalcă Constituția”. Ce reproșuri îi aduce liderul AUR președintelui

George Simion susține că președintele încearcă să își construiască propria majoritate parlamentară și îl acuză că ar fi responsabil pentru actuala criză politică.

„Nicuşor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern. El este, așa cum am mai zis-o, autorul acestei crize politice constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați.”, a mai adăugat el.

Liderul AUR afirmă că alegătorii partidului său sunt marginalizați în negocierile politice de la Palatul Cotroceni.

Ce mesaj a transmis George Simion susținătorilor AUR

În finalul mesajului publicat pe Facebook, George Simion a promis că va comunica permanent evoluțiile negocierilor politice și a comparat actuala situație cu momentul anulării alegerilor prezidențiale.

Vă vom ține la curent, minut de minut, cu evoluția acestei crize, care afectează fiecare român. Ei se agață de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidențiale.”, a conchis Simion.

Tags:
Citește și...
Boc: „E bine că se separă apele între PNL și PSD, am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”. Cine trebuie să formeze noul guvern
Politică
Boc: „E bine că se separă apele între PNL și PSD, am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”. Cine trebuie să formeze noul guvern
Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan poate fi suspendat. „Nu este Traian Băsescu și nu va rezista”
Politică
Nicușor Dan poate fi suspendat. „Nu este Traian Băsescu și nu va rezista”
Cum vede Lia Olguța Vasilescu viitoarea guvernare: „Nu cred că primarii PNL vor accepta să intre în opoziție”
Politică
Cum vede Lia Olguța Vasilescu viitoarea guvernare: „Nu cred că primarii PNL vor accepta să intre în opoziție”
Sorin Grindeanu demontează scenariul noului Guvern: „Asta trebuie să căutăm”. Varianta pe care o respinge categoric
Politică
Sorin Grindeanu demontează scenariul noului Guvern: „Asta trebuie să căutăm”. Varianta pe care o respinge categoric
USR apasă pe ruptura din PNL: „Mai bine îmi tai mâna decât să votez Predoiu”
Politică
USR apasă pe ruptura din PNL: „Mai bine îmi tai mâna decât să votez Predoiu”
Grindeanu îl desființează pe Bolojan: „A venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul. Ce reformă a fost? Aia a fost concediere colectivă”
Politică
Grindeanu îl desființează pe Bolojan: „A venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul. Ce reformă a fost? Aia a fost concediere colectivă”
Alexandru Muraru: „PSD să-și caute parteneri de guvernare la AUR”. Liberalul spune că orice nouă înțelegere cu social-democrații este exclusă
Politică
Alexandru Muraru: „PSD să-și caute parteneri de guvernare la AUR”. Liberalul spune că orice nouă înțelegere cu social-democrații este exclusă
PSD dărâmă Guvernul, apoi acuză PNL și USR că pun orgoliile înaintea țării. Acuzațiile lui Marius Budăi
Politică
PSD dărâmă Guvernul, apoi acuză PNL și USR că pun orgoliile înaintea țării. Acuzațiile lui Marius Budăi
Va accepta PSD un premier de la AUR? Grindeanu clarifică scenariile apărute: „Bolojan nu poate să fie iar premier”
Politică
Va accepta PSD un premier de la AUR? Grindeanu clarifică scenariile apărute: „Bolojan nu poate să fie iar premier”
Ultima oră
18:46 - Participarea Israelului transformă finala Eurovision într-o provocare de securitate. Ce reguli intră în vigoare
18:46 - Boc: „E bine că se separă apele între PNL și PSD, am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”. Cine trebuie să formeze noul guvern
18:28 - Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
18:16 - Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
18:15 - Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
18:08 -  Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
18:05 - A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani
17:47 - Incendiu puternic la un bloc din București. Bilanțul victimelor
17:40 - Exorcizări și demoni, schema care a golit conturi în Iași. Cum a fost păcălit un bărbat de „Bau”, entitatea supranaturală
17:35 - Procurorii DIICOT din Buzău au reținut doi tineri după ce un bărbat a murit din cauza drogurilor