Motivul pentru care Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: “Nu au dreptul să facă așa ceva!”

, șefa SOS, a fost vizitată, miercuri dimineață, la ora 8:00, la domiciliu, de către doi i. Aceștia au venit să îi înmâneze o amendă emisă pe 22 iulie. Europarlamentara a avut telefonul cu camera pornită și a înregistrat întreaga scenă.

Când jandarmii i-au explicat motivul vizitei, Diana Șoșoacă a refuzat să primească amenda și a solicitat ca aceasta să îi fie trimisă prin poștă, cu ștampilă, pentru a avea dovada oficială. Ea a invocat protecția datelor cu caracter personal și a acuzat modul în care au acționat jandarmii de hărțuire.

„Vă rog frumos, că vă știu stilul. Pentru ce? Ca să mă hărțuiți?!”, le-a spus Șoșoacă. După câteva minute de discuții, jandarmii au plecat fără să lase amenda, potrivit .

După incident, Diana Șoșoacă a postat filmarea pe contul său de socializare și a explicat situația astfel:

„HĂRȚUIREA ȘI ÎNCERCAREA DE INTIMIDARE DIN PARTEA JANDARMERIEI ROMÂNE ÎMPOTRIVA DIANEI IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ ȘI A FAMILIEI ACESTEIA!

Eu nu trebuia sa fiu acasă, ci la Bruxelles. Întâmplător nu sunt la Bruxelles. Deci, copiii mei și mama trebuiau intimidați de 2 gealați ai jandarmeriei române pentru o amendă care conform legii se trimite prin poștă. Conform normelor GDPR nu ai voie sa înmânezi niciun act, cu atât mai mult o amendă, care conține date cu caracter personal, fără să fie introdusă într-un plic sigilat. Jandarmeria, poliția nu au ce să caute la noi , cetățenii, acasă, decât cu mandat de la procuror sau in caz de flagrant. In rest, NU AU DREPTUL SĂ FACĂ AȘA CEVA!

Ca dovadă, au sunat imediat șefii să anunțe că nu a mers!

CÂT DE DISPERAȚI POT FI DE AJUNG SĂ FACĂ MIZERII DE TIP ANII 50?”.

Care este contextul scandalului din 22 iulie

Incidentul de miercuri este legat de evenimentele din 22 iulie, când Diana Șoșoacă a fost implicată într-un scandal la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2. Atunci, ea a fost acuzată de neglijență față de copilul său minor și a protestat împreună cu susținători.

„Hai, mamă, să facem revoluție, luați labele de pe copiii noștri. Ce credeați, mă, că vă bateți joc de mine și de Thais? (…) Se voia să o ia pe Thais pe sus și să o ducă într-un centru de plasament. Asta s-a vrut. Sunt deja șapte mașini de jandarmerie. Huoo! (…)

Îmi atacați copilul? Vă calc în picioare, vă iau beregata tuturor!”, a strigat europarlamentara.