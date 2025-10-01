B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 10:07
Motivul pentru care tinerii singuri nu mai vor să iasă la întâlniri. Iată ce spune un studiu
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce nu mai ies tinerii la întâlniri
  2. Ce spune studiul despre cupluri
  3. Ce spun specialiștii
  4. Bani sau iubire?

Un nou studiu a dezvăluit care este motivul pentru care tinerii singuri nu vor să mai iasă la întâlniri. Iată despre ce este vorba!

De ce nu mai ies tinerii la întâlniri

Un nou studiu, realizat de DatingNews.com și Institutul Kinsey, arată că tinerii singuri nu vor să mai iasă la întâlniri din cauza faptului că acestea sunt prea…scumpe.

43% dintre tinerii singuri din SUA merg la mai puține întâlniri, 37% reduc întâlnirile în general și 33% dau vina pe economie pentru ezitarea lor în ceea ce privește romantismul.

Ce spune studiul despre cupluri

În cazul cuplurilor, studiul arată că partenerii simt presiunea de a se muta împreună cât mai rapid. Ei preferă să sară etape ale relației din dorința de a economisi.

Studiul a arătat că aproape 1 din 4 persoane a spus că ar grăbi cronologia relației pentru a salva sume de bani din chirie, alimente și utilități, împărțind totul la doi.

Ce spun specialiștii

„În timp ce împărțirea costurilor locuințelor poate oferi o ușurare pe termen scurt, mutarea împreună în primul rând din motive economice pune adesea comoditatea financiară înaintea pregătirii relației. Acest lucru poate duce la „cuplarea financiară”, în care închirierile și facturile, nu compatibilitatea reală, leagă partenerii împreună, făcând mai dificilă lăsarea relațiilor nesatisfăcătoare sau nesănătoase”, a spus Natassia Miller, specialist certificat AASECT, conform The New York Post.

„În încercarea de a rezolva presiunile financiare imediate, cuplurile pot trece cu vederea timpul esențial necesar pentru a evalua compatibilitatea emoțională și sexuală, riscând în cele din urmă costuri mult mai mari – atât emoționale, cât și financiare – pe parcurs”, a adăugat aceasta.

Bani sau iubire?

Aproape jumătate dintre membrii generației Z au recunoscut că ar prefera să fie bine din punct de vedere financiar decât să fie într-o relație, potrivit unui sondaj realizat de serviciul de potrivire Tawkify.

„Banii sunt egali cu siguranță, securitate și libertate”, a declarat Brie Temple, CCO și matchmaker șef al Tawkify.

„Să iei înapoi un fost pentru că s-a îmbogățit nu se referă doar la contul bancar. Este vorba despre ceea ce simbolizează această bogăție: securitate, ambiție și poate sentimentul că au „crescut” de la destrămare”, a adăugat.

