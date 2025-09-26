Nenumărați români aleg să împartă casa și timpul cu , iar în topul preferințelor se află, de departe, câinii și pisicile. Pentru mulți dintre noi, nu este doar un animal, ci un membru al familiei, un companion loial și o sursă constantă de afecțiune.

Însă dincolo de legătura emoțională, proprietarii se întreabă adesea cât de „deștept” este patrupedul lor și ce rase se remarcă printr-o inteligență superioară.

Contează mărimea creierului pentru inteligența câinilor?

Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea din Montpellier, Franța, a adus o concluzie surprinzătoare: mărimea creierului nu determină neapărat gradul de inteligență al câinilor, informează În cadrul cercetării, oamenii de știință au analizat craniile și dimensiunea creierului a peste 1.682 de câini din 172 de rase diferite și au ajuns la concluzii care contrazic percepțiile tradiționale.

De obicei, în lumea animală, un creier mai mare în raport cu dimensiunea corpului este asociat cu abilități cognitive mai dezvoltate. Cu toate acestea, rezultatele studiului arată că, în cazul câinilor, lucrurile nu stau chiar așa. Surprinzător, câinii cu un creier mai mic s-au dovedit a fi mai receptivi la dresaj, au avut o memorie pe termen scurt mai bună și s-au adaptat mai rapid la situații noi – toate trăsături esențiale ale inteligenței.

De ce câinii cu creier mai mic sunt mai inteligenți

Cercetătorii explică fenomenul prin evoluția selectivă a raselor, influențată masiv de intervenția umană.

„Câinii au nenumărate personalități și funcții cognitive care le întrec chiar și pe cele ale primatelor. Rezultatul acestui studiu arată că abilitățile complexe nu înseamnă, în mod obligatoriu, un creier mai mare la câini”, a declarat Ana Balcarcel, biolog și paleontolog la Universitatea din Montpellier și autoarea cercetării.

De-a lungul secolelor, oamenii au crescut câinii în funcție de nevoile și dorințele lor: pentru vânătoare, protecție, companie sau ajutor în activitățile zilnice. Această selecție artificială a dus nu doar la diversitatea fizică impresionantă a raselor, ci și la diferențe majore în structura și funcționarea creierului. Astfel, anumite rase cu creier mai mic au dezvoltat abilități cognitive mai eficiente, adaptate rolurilor pe care le-au avut de îndeplinit.

Cum se manifestă inteligența la câini

Inteligența canină poate fi măsurată în mai multe moduri: capacitatea de a învăța comenzi noi, de a rezolva probleme simple, de a-și aminti trasee sau obiecte și chiar de a interpreta emoțiile umane. Studiul a arătat că animalele cu un creier mai mic sunt mai receptive la dresaj și mai puțin predispuse la frică, anxietate sau agresivitate, în timp ce câinii cu un creier mai mare pot fi mai impulsivi și mai greu de controlat.

Pe scurt, un creier mai mic nu înseamnă o inteligență redusă, ci, dimpotrivă, o eficiență crescută în procesarea informațiilor relevante pentru viața de zi cu zi și interacțiunea cu oamenii.

Care sunt cele mai inteligente rase de câini

Clasamentele pot varia în funcție de criteriile folosite, însă cercetătorii implicați în studiu au identificat câteva rase care se remarcă constant prin inteligență și adaptabilitate. Printre acestea se numără:

Rottweiler – cunoscuți pentru loialitate, curaj și capacitatea de a învăța comenzi complexe;

– cunoscuți pentru loialitate, curaj și capacitatea de a învăța comenzi complexe; Husky Siberian – apreciați pentru rezistența lor și inteligența socială ridicată;

– apreciați pentru rezistența lor și inteligența socială ridicată; Schnauzer – câini vigilenți, cu o memorie excelentă și ușor de dresat;

– câini vigilenți, cu o memorie excelentă și ușor de dresat; Beagle – energici, jucăuși și cu un simț al mirosului excepțional, dar și cu o inteligență peste medie;

Aceste rase demonstrează că performanțele cognitive nu sunt legate strict de dimensiunea creierului, ci de modul în care animalele interacționează cu mediul și de capacitatea lor de adaptare.

Ce înseamnă aceste descoperiri pentru stăpânii de câini

Pentru iubitorii de animale, mesajul studiului este clar: inteligența câinelui nu se măsoară în dimensiunea craniului, ci în comportamentele și abilitățile sale zilnice. Fie că este vorba despre cât de repede învață comenzi, cât de bine recunoaște emoțiile stăpânului sau cât de eficient se adaptează la situații noi, fiecare câine își manifestă inteligența în moduri diferite.

Așadar, data viitoare când prietenul tău patruped reușește să deschidă ușa singur, să aducă mingea fără să-i spui sau să-ți simtă starea de spirit înainte ca tu să rostești un cuvânt, adu-ți aminte: nu contează cât de mare este creierul său, ci cât de mult îți face viața mai frumoasă.