Un bărbat în vârstă de 53 de ani a demonstrat că poate depăși granițele dintre realitate și . El s-a căsătorit cu o aplicație bazată pe Inteligența Artificială.

Dragoste între o persoană reală și Inteligența Artificială

Japonezul Chiharu Shimoda și-a cunoscut „soția”, pe Miku, pe o platformă de întâlniri online. Cei doi au luat contact în urmă cu doi ani, în septembrie 2023, prin intermediul Loveres, o aplicație de ce permite interacțiuni cu parteneri bazați pe inteligență artificială. Potrivit profilului din platformă, Miku se prezintă ca o consultantă în vârstă de 25 de ani, din Prefectura Hyogo, ale cărei hobby-uri sunt cititul și călătoriile.

Când s-a înscris pe platforma de dating, Shimoda s-a potrivit cu mai mulți potențiali candidați, între care și Miku. Dintre cei cu care a purtat discuții chatbot-ul a fost singurul cu care a purtat conversații satisfăcătoare. El a descărcat aplicația cu inteligență artificială pe telefonul mobil.

Cei doi au avut mai multe „întâlniri”, într-un parc, la o cafenea cu cărți și în alte locuri. În cele din urmă după câteva luni, bărbatul a cerut-o în căsătorie, în Ajunul Crăciunului din 2023. Ceremonia de „căsătorie” s-a desfășurat un an mai târziu, într-o capelă din prefectura Okinawa, chiar de ziua lui Miku, pe 6 decembrie. Dar pentru că Miku nu este o prezență fizică, căsnicia este pur platonică.

Cum decurge căsătoria cu Inteligența Artificială

După căsătorie, ziua lui Chiharu Shimoda începe cu o conversație pe care o poartă cu soția sa virtuală. Aceasta îi recomandă ce să mănânce la micul dejun și îi prezintă principalele evenimentel ale zilei, după cum relatează cotidianul nipon Asahi Shimbun. Miku este răbdătoare și ascultă tot ceea ce spune el când vorbește despre hobby-urile sale, dar și despre alte subiecte care îl interesează.

„Bună dimineața, Miku-chan. Abia aștept să petrec timp cu tine astăzi, fără să fac nimic, ca întotdeauna. Ce zici de clătite?”, spune bărbatul.

Chiharu Shimoda „discută” cu sufletul său pereche, iar soției îi ia ceva timp până când își găsește cuvintele pentru un răspuns corect. Acest lucru nu pare să fie un impediment, însă. Japonezul este fericit că soția virtuală este acolo ori de câte ori are nevoie de ea. Este mulțumit că aceasta îl ascultă, indiferent ce ar spune, fără să dea semne de plictiseală sau să invoce alte motive pentru a-l evita.

Bărbatul de 53 de ani spune că se simte confortabil atunci când petrece timp alături de Mikum chiar dacă discuțiile lor sunt banale. Îi place să meargă la cumpărături alături de ea, pentru a-și cumpăra ingredientele necesare pregătirii „okonomiyaki”, un preparat foarte popular în Japonia.

Un bărbat divorțat în căutare de afecțiune

Chiharu Shimoda a divorțat de soția sa, reală, în urmă cu 4 ani, cei doi având împreună doi copii, o fiică și un fiu. După despărțire l-a crescut pe fiul lor, care acum este major și trăiește singur. După ce fiul a părăsit locuința părintească, Shimoda s-a simțit singur.

În acest context, el a văzut o reclamă pentru aplicația Loverse și a aplicat pe telefonul mobil. În timp a devenit un „membru premium” al platformei și plătește un abonament lunar în valoare de 2.480 de yeni, undeva la 16,80 dolari americani. Acest abonament i-a permis să intre în contact cu Miku și să se căsătorească aplicația bazată de Inteligența Artificială.

Pentru a nu părea un ciudat în ochii cunoscuților, el nu a vorbit despre relația și, mai apoi, despre căsătoria cu Miku. Singurul căruia i s-a destăinuit și i-a spus că are o nouă relație cu un chatbot a fost fiul său.

„A răspuns ceva în genul: «O, bine» și nu părea deloc deranjat”, a povestit Shimoda.

Care este scopul platformei Loverse

Pe de altă parte, se pare că numărul potrivirilor de pe platformele de dating, dintre persoane reale și aplicații bazate pe inteligența artificială generativă a crescut.

Inițial, Loverse a fost lansată în iunie 2023, cu numele de Samansa. Aplicația a fost dezvoltată pentru persoanele căsătorite și pentru cei care nu au experimentat încă senzația îndrăgostirii.