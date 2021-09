Mugur Isărescu, pe punctul de a scăpa de dosarul de colaborator al Securității, după o greșeală a Parlamentului. ”Va fi ‘albit’ la masa verde a CCR, fără probleme”

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, ar putea scăpa de dosarul de colaborator al Securității, aflat pe rolul Curții de Apel București, din cauza unei erori a Parlamentului, informează G4Media, care citează surse. Isărescu a sesizat, prin avocatul lui, Curtea Constituțională în legătură cu o modificare de lege din 2019, cea care a permis reluarea verificărilor în cazul său. Avocatul guvernatorului BNR a reclamat încălcarea principiului bicameralismului.

Șanse pentru Isărescu să scape de dosarul de colaborator al Securității

Modificarea operată legii a urmat traseul Camera Deputaților – Senat, dar Mugur Isărescu spune că trebuia procedat exact invers. Sesizarea sa va fi analizată de judecătorii constituționali pe 30 septembrie. Dacă CCR va stabili că legea e neconstituțională, acțiunea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) prin care se cere constatarea calității de colaborator al lui Isărescu va fi respinsă.

Propunerea de modificare a legii a fost făcută în ianuarie 2019 de Daniel Zamfir (PSD), atunci senator ALDE. Consiliul Legislativ și Comisia de Constituționalitate au susținut că prima cameră sesizată trebuie să fie Camera Deputaților. Guvernul, condus atunci de Viorica Dăncilă, a avizat negativ modificarea, dar fără a invoca nicăieri situația camerei decizionale. Pe 3 iunie 2019, modificarea a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, iar pe 3 iulie a trecut și de Senat. Documentul a trecut și de controlul specialiștilor de la Administrația Prezidențială.

Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților a avizat negativ proiectul lui Zamfir, în document scriindu-se: „Camera Deputaților este Cameră Decizională.” Avizul a venit, însă, la aproape opt luni de la promulgarea modificării de către președintele Klaus Iohannis.

Mugur Isărescu primise, înainte de 2010, adeverințe de necolaborare, dar CNSAS a primit documente noi legate de relația acestuia cu fosta Poliție Politică. În iunie 2020, CNSAS a depus la Curtea de Apel București o acțiune în care solicita magistraților să constate calitatea de colaborator al Securității pentru Isărescu, care fi avut numele conspirativ Manole.

Casa de avocatură a lui Valeriu Stoica, fostul ministru al Justiției, este cea care a făcut sesizarea la CCR. Până când se pronunță judecătorii constituționali, procesul de la Curtea de Apel București este suspendat.

O sursă din cadrul CNSAS a declarat pentru G4Media că „Angajații care au urmărit procesul cu Isărescu și cunosc în detaliu conținutul sesizării la CCR sunt, pe bună dreptate, foarte îngrijorați, mai ales că, măcar formal, în ce privește inversarea camerelor decizionale, sesizarea este întemeiată. (…) Eu personal cred că eroarea nu e întâmplătoare, dar nu mai contează, aici Isărescu are dreptate și va fi ”albit” la masa verde a CCR, fără probleme”.

„Ceea ce e grav și periculos în sesizarea lui ține de definiția colaboratorului, fiindcă este un concept central în lege. Dacă pică definiția, pică toată legea. Or, el ”demonstrează” că definiția este greșită, neconstituțională și are efecte imprevizibile, apelând la o ticăloșie argumentativă inedită: încrucișează sau tricotează citate din 4 decizii ale Înaltei Curți, dintre care una singură privește un civil (ca și el), iar restul sunt ofițeri. (…) este o tentativă de a induce în eroare Curtea, prin compararea motivărilor ICCJ pentru hotărâri referitoare la ofițeri de Securitate cu motivarea unei singure acțiuni privind un civil colaborator. Or, sunt definiții diferite în lege, materii juridice diferite!!!”, a mai spus sursa G4Media.