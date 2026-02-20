B1 Inregistrari!
Eveniment » Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2

Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2

Selen Osmanoglu
20 feb. 2026, 12:56
Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
sursă foto: Hepta/.Matias Chiofalo / Europa Press..10/21/2024 (Credit Image: © Matias Chiofalo/Contacto via ZUMA Press)
Cuprins
  1. Repetiția generală a decurs conform planului
  2. Problemele anterioare și progresul raportat
  3. Primul zbor uman în jurul Lunii după jumătate de secol
  4. Ce urmează

NASA a anunţat că a încheiat cu succes testul general al uriașei rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii în cadrul misiunii Artemis 2, primul zbor uman lunar după mai bine de 50 de ani.

Repetiția generală a decurs conform planului

Testul de joi a reprezentat a doua repetiție majoră realizată în această lună, după ce prima, organizată la începutul lui februarie, a fost scurtată din cauza unor probleme tehnice. De această dată, agenția spațială americană a transmis că operațiunea s-a desfășurat fără incidente, conform Știrile ProTv.

Simularea a avut loc în condiții reale la baza de lansare din Cap Canaveral, Florida. Inginerii au umplut rezervoarele rachetei și au repetat procedurile care vor fi folosite în ziua lansării efective.

Problemele anterioare și progresul raportat

Testul precedent fusese afectat de mai multe dificultăți tehnice, inclusiv o scurgere de hidrogen lichid, o problemă care apăruse și la misiunea Artemis 1 din 2022.

Potrivit NASA, alimentarea cu hidrogen lichid s-a realizat joi fără incidente, agenția salutând rezultatul drept un „progres important”. Ulterior, echipele au repetat procedurile complete de lansare într-o simulare care a continuat până târziu în noapte.

În urma problemelor din februarie, lansarea misiunii Artemis 2 a fost amânată și este estimată acum cel mai devreme pentru 6 martie, în funcție de evaluarea finală a datelor.

Primul zbor uman în jurul Lunii după jumătate de secol

Artemis 2 va marca revenirea zborurilor cu echipaj uman în apropierea Lunii după mai bine de cinci decenii. La bord se vor afla patru astronauți: trei americani și unul canadian.

„Siguranţa rămâne principala noastră prioritate. Vom face lansarea doar atunci când vom fi pe deplin pregătiţi să întreprindem această misiune istorică”, a declarat la începutul lunii administratorul NASA, Jared Isaacman, pe platforma X.

Ce urmează

NASA va organiza o conferință de presă pentru a prezenta rezultatele complete ale testului. În funcție de concluzii, agenția va decide calendarul final al lansării.

Succesul repetiției generale aduce misiunea Artemis 2 mai aproape de momentul decolării și marchează un pas important în programul american de revenire a oamenilor în apropierea Lunii și, ulterior, pe suprafața acesteia.

