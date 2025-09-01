Un nepalez venit la muncă în România a ajuns la spital după ce a fost găsit inconștient pe marginea unui drum din Vaslui. Descoperirea a fost făcută de un tânăr jandarm, aflat în timpul liber.

Cuprins:

Ce a pățit nepalezul găsit inconștient Ce i-a provocat starea bărbatului

Unde a fost găsit nepalezul

Bărbatul din Nepal a fost găsit în stare gravă, pe marginea drumului, aproape de comuna Dodești, din județul Vaslui. A fost observat de Pascal Denis, un jandarm care se întorcea spre casă și care, cu ajutorul altor martori, i-a acordat primul-ajutor victimei. De asemenea, persoanele aflate la locul incidentului au sunat la 112 pentru a solicita sprijinul.

Ce i-a provocat starea bărbatului

Victima a fost preluată și stabilizată de echipajul medical sosit la fața locului. Ulterior, a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri de specialitate. Surse din interiorul unității medicale susțin că stare bărbatului ar fi fost rezultatul unei intoxicații cu alcool, arată .

Potrivit primelor informații, era angajat la o firmă din zonă. Autoritățile continuă cercetările în acest caz, circumstanțele în care s-a produs incidentul fiind, cel puțin pentru un moment, necunoscute.

Pascal Denis, care a sărit în ajutorul victimei, a fost felicitat de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui pentru spiritul civic și promptitudinea de care a dat dovadă.