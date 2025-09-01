B1 Inregistrari!
Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului

01 sept. 2025, 10:10
Un nepalez venit la muncă în România a ajuns la spital după ce a fost găsit inconștient pe marginea unui drum din Vaslui. Descoperirea a fost făcută de un tânăr jandarm, aflat în timpul liber.

Unde a fost găsit nepalezul

Bărbatul din Nepal a fost găsit în stare gravă, pe marginea drumului, aproape de comuna Dodești, din județul Vaslui. A fost observat de Pascal Denis, un jandarm care se întorcea spre casă și care, cu ajutorul altor martori, i-a acordat primul-ajutor victimei. De asemenea, persoanele aflate la locul incidentului au sunat la 112 pentru a solicita sprijinul.

Ce i-a provocat starea bărbatului

Victima a fost preluată și stabilizată de echipajul medical sosit la fața locului. Ulterior, a fost transportat la  spital pentru a primi îngrijiri de specialitate. Surse din interiorul unității medicale susțin că stare bărbatului ar fi fost rezultatul unei intoxicații cu alcool, arată Observator News.

Potrivit primelor informații, nepalezul era angajat la o firmă din zonă. Autoritățile continuă cercetările în acest caz, circumstanțele în care s-a produs incidentul fiind, cel puțin pentru un moment, necunoscute.

Pascal Denis, jandarmul care a sărit în ajutorul victimei, a fost felicitat de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui pentru spiritul civic și promptitudinea de care a dat dovadă.

