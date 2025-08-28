B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: „Asemenea fapte sunt intolerabile”

Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: „Asemenea fapte sunt intolerabile”

George Lupu
28 aug. 2025, 17:12
Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: Asemenea fapte sunt intolerabile
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele României, Nicușor Dan, a reacţionat joi după agresiunea comisă asupra unui tânăr livrator nepalez, atacat marţi în Bucureşti.

Ce a spus Nicușor Dan despre incident

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă a lansat mesaje ostile la adresa livratorilor străini.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spaţiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecinţe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre. Autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură”.

Ce spune președintele despre discursurile care instigă la ură

Șeful statului a subliniat că, în ultimele săptămâni, discursurile care instigă la ură împotriva străinilor s-au intensificat, iar efectele acestora pot fi dramatice.

Preşedintele a felicitat poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit pentru a opri atacatorul, apreciind curajul acestuia.

“Felicit poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.

Totodată, Nicușor Dan a amintit că mulţi români muncesc peste hotare şi ştiu ce înseamnă să cauţi o şansă departe de casă.

Mulţi români sunt, la rândul lor, plecaţi la muncă în străinătate. Tocmai de aceea ştim prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îţi cauţi şansa departe de ţară şi de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie sau statut. Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea şi toleranţa.” scrie pe Facebook preşedintele României.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
Politică
Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)
Politică
Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)
Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
Politică
Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Politică
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Politică
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București
Politică
Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București
USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
Politică
USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
Politică
Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
Politică
Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor” (VIDEO)
Politică
România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor” (VIDEO)
Ultima oră
17:37 - Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
17:35 - Greva împotriva reformei din justiție se extinde la toate parchetele din țară / Vor fi soluționate doar cauzele privind măsuri privative, cele care vizează mandate europene de extrădare sau cele pentru ordine de protecție
17:29 - Guvernul majorează plafonul de scutire de TVA pentru micile afaceri. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie
16:51 - Cum reduci facturile la energia electrică / Sfaturile date de experți, după ce prețurile au explodat
16:46 - România depășește media europeană la stocurile de gaze. Obiectivul pentru această iarnă este aproape atins
16:25 - Româncă prinsă la furat într-un magazin din Marea Britanie. Femeia a sustras produse de 350.000 de euro
16:25 - Fuego și-a avertizat fanii: „Fiți cu băgare de seamă!”. Despre ce a vorbit artistul
15:59 - Carmen Tănase, dezvăluiri despre propunerea primită din partea PRO TV: „În ziua aia nu s-a putut discuta cu mine”. Cum a reacționat marea actriță
15:43 - Atac la pachetomate. Un individ a încercat să fure coletele din automate
15:28 - Un tânăr de 19 ani a furat o mașină și a făcut accident. Ce au descoperit polițiștii