Preşedintele României, Nicușor Dan, a reacţionat joi după comisă asupra unui tânăr livrator nepalez, atacat marţi în Bucureşti.

Ce a spus Nicușor Dan despre incident

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă mesaje ostile la adresa livratorilor străini.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, care a fost lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spaţiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecinţe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violenţă xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societăţii noastre. Autorităţile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură”.

Ce spune președintele despre discursurile care instigă la ură

Șeful statului a subliniat că, în ultimele săptămâni, discursurile care instigă la ură împotriva străinilor s-au intensificat, iar efectele acestora pot fi dramatice.

Preşedintele a felicitat poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit pentru a opri atacatorul, apreciind curajul acestuia.

“Felicit poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid şi cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze”.

Totodată, Nicușor Dan a amintit că mulţi români muncesc peste hotare şi ştiu ce înseamnă să cauţi o şansă departe de casă.

Mulţi români sunt, la rândul lor, plecaţi la muncă în străinătate. Tocmai de aceea ştim prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îţi cauţi şansa departe de ţară şi de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie sau statut. Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea şi toleranţa.” scrie pe Facebook preşedintele României.