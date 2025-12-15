Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător

B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
15 dec. 2025, 15:35
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

George Simion, liderul AUR, a trimis o scrisoare de sprijin pentru judecători, dar nu a avut nicio poziție față de abuzurile din justiție. Sora sa este judecător la Curtea de Apel București, instanță care a susținut-o pe Lia Savonea, iar mătușa este judecător la Tribunalul Vâlcea

George Simion, care se autointitulează un politician antisistem, nu are nimic de zis față de abuzurile din sistemul de justiție – politicieni și oameni de afaceri scăpați după ani de tergiversări, dosare care se judecă în așa fel încât să se prescrie etc.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

