Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”

Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, lansează un atac dur la adresa ministrului Muncii, Florin Manole, criticând proiectul legislativ care prevede pedepse cu închisoarea pentru implicarea în căsătorii între minori.

Nicolae Păun: „Se vrea epurarea etnică a romilor”

„Florin Manole, acest „Hitler” care vrea epurarea etnică a romilor prin condamnarea lor la închisoare.

Din capul locului, vreau să precizez următoarele:

Nu aprob și nu susțin așa-zisele căsătorii între minori!

Vreau doar ca această problemă să fie rezolvată fără să băgăm oamenii la pușcărie, așa cum dorește ministrul Muncii, Florin Manole, acest “țigan” susținut de o parte a PSD, împreună cu ministra Mediului Diana Buzoianu. Nu putem cataloga niște cazuri izolate, din anumite comunități – nu doar rome!, drept fenomen la nivel național, pentru a schimba Codul Penal, ca să băgăm niște oameni în pușcărie pentru 10 ani!”, își începe . Pedepse de până la 10 ani de închisoare „Oameni buni, există numeroase cazuri de comunități de romi, în care aceste probleme au fost eliminate pe cale pașnică, fie prin campanii de conștientizare, fie prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă avem soluții pașnice, haideți să le aplicăm! NU trebuie să băgăm oamenii la pușcărie! NU trebuie să facem epurare etnică, așa cum vrea ministrul Muncii! Sunt șocat! Nu credeam că o să ajung vreodată să văd un rom ministru, care să promoveze un proiect de lege prin care să bage la închisoare alți romi. Există o vorbă la români „Țiganul ajuns împărat întâi pe tac-su l-a spânzurat”, care i se potrivește acum ministrului Florin Manole.”, continuă Nicolae Păun.

Președintele Partidei Romilor mai spune că se ajunge la situații absurde în care ar putea fi sancționați inclusiv cei care participă indirect la astfel de evenimente.

„Proiectul de lege inițiat în octombrie 2025 de deputata USR Diana Buzoianu, actualul ministru al Mediului, și susținut de ministrul Muncii, Florin Manole, a trecut pe șest de Senat și se încearcă trecerea lui pe furiș și la Camera Deputaților. Este vorba de proiectul de lege prin care se cere modificarea Codului Penal, astfel încât așa zisele căsătorii între minori să fie pedepsite cu închisoare de la 3, la 10 ani. Repet, până la 10 (zece) ani de închisoare! Proiectul sancționează și persoanele care organizează, oficiază sau facilitează ceremonii (inclusiv religioase ori festive) pentru minori sub 16 ani, prin pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amendă. Deci, în opinia USR-ului și a ministrului Florin Manole ar trebui să meargă la închisoare și lăutarii, preoții, ospătarii și chiar patronii de restaurante și saloane de petreceri. Până aici merg aberațiile din acest proiect legislativ.”, scrie președintele , Nicolae Păun.

Nicolae Păun: „A ajuns țiganul împărat”

„Nașul ministrului Muncii ar trebui băgat la închisoare!

Omul de afaceri Gruia Stoica, prietenul președintelui PSD Sorin Grindeanu, e nașul de cununie al ministrului Florin Manole. Gruia Stoica e rom tradițional din Toflea, județul Galați. Romii din Toflea spun că Gruia Stoica s-a însurat la 14 ani, iar prima lui soție avea vreo 13 ani. Cică până la 18 ani, Gruia Stoica avea deja doi copii. Dacă proiectul de lege pe care îl vrea adoptat de Parlament Florin Manole era în vigoare atunci, când s-a însurat Gruia Stoica prima data, ar fi însemnat ca Gruia Stoica să fie băgat la închisoare. Dacă Gruia Stoica mergea la închisoare la 14 ani, mai putea el să ajungă unul dintre cei mai mari oameni de afaceri ai României? Mai devenea el prieten la cataramă cu Sorin Grindeanu? Mai ajungea Florin Manole ministru al Muncii, dacă era în vigoare proiectul ăsta stupid?”, întreabă retoric Nicolae Păun.

Ce fac instituțiile statului

Nu putem califica niște cazuri izolate, care se petrec și în comunitățile altor etnii, drept fenomen social, motiv pentru care să modificăm Codul Penal atât de drastic, atrage atenția Nicolae Păun. „Prin acest proiect de lege se încearcă aruncarea anatemei asupra comunităților de romi tradiționali, pe care USR și Florin Manole au pus deja stampila de barbarie și retrograd.

Prin acest proiect de lege, Florin Manole încearcă să-și mascheze propria incompetență ca ministru al Muncii. El are în subordine Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor, o structură mamut, cu direcții județene în toată țara și sute de angajați, care nu fac nimic pentru rezolvarea acestor așa-zise căsătorii. Fiecare primărie în parte are câte o direcție pentru protecția drepturilor copiilor, unde lucrează mii de angajați, care nu fac nimic concret în aceste cazuri. Miliarde de lei se cheltuiesc anual cu salariile acestor oameni incompetenți.

Ong-uri înființate de Soroș în România, care sunt conduse de prietenii ministrului Muncii, cu care acesta fumează trabucuri scumpe – Ciprian Necula de exemplu, au cheltuit zeci de milioane de euro pe proiecte pentru rezolvarea acestor probleme ale copiilor romi, cu rezultate 0.