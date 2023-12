Nicușor Dan, despre dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul: Un semnal foarte prost. Intimidarea funcționează și aproape nimeni nu mai contestă autorizațiile dezvoltatorilor

Decizia instanței de a dizolva Asociația Salvați Bucureștiul reprezintă „un semnal foarte prost”, a declarat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, citat de .

Nicușor Dan a reclamat că „intimidarea funcționează”

Potrivit edilului, în ultimii ani, dezvoltatorii imobiliari au început să dea în judecată organizațiile neguvernamentale, iar în prezent aproapen nimeni nu mai contestă documentațiile de urbanism sau autorizațiile pe care le obțin aceștia.

„Este o chestiune foarte gravă de sistem, în sensul că, de un an – doi, dezvoltatorii încep să dea în judecată fie ONG-urile puţine care îi mai contestau, fie asociaţiile de proprietari sau cetăţenii vecini care îi contestă, ameninţând ONG-urile cu desfiinţarea şi cetăţenii cu mari cheltuieli de judecată. Şi, din păcate, intimidarea aceasta funcţionează şi aproape că nu mai avem pe nimeni care să conteste documentaţii de urbanism sau autorizaţii pe care le obţin dezvoltatorii”, a declarat Nicușor Dan, joi, într-o conferință de presă.

El susține că „există litigii importante pe care asociația le-a deschis și care ar dispărea dacă asociația dispare”.

„Din punct de vedere moral, în momentul în care Inspectoratul de Stat în Construcţii nu te atacă, prefectul nu te atacă, Parchetul nu te atacă, e imoral ca oamenii aceştia să se ducă împotriva singurelor structuri firave, de doi-trei oameni, care trăiesc din voluntariat şi să le atace. (…) Am avut în urmă cu aproximativ zece luni o lege profund imorală, care a fost votată şi care a spus că oricine are voie să conteste într-un an (autorizaţiile de construire şi documentaţiile de urbanism suspectate că ar încălca legea – n.r.), iar un ONG are voie să conteste în două luni. Adică a fost un semnal foarte prost pe care Parlamentul însuşi l-a dat mediului asociativ”, a mai spus primarul general al Capitalei.