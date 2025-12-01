Munții din România intră într-o perioadă dificilă, după ce ninsoarea abundentă din ultimele zile a modificat radical condițiile de la altitudine. Salvamontiștii trag un serios semnal de alarmă și anunță un risc considerabil de avalanșe în mai multe masive importante. Situația devine îngrijorătoare mai ales pentru turiștii care și-au planificat excursii sau ieșiri pe traseele alpine.

De ce avertizează salvamontiștii asupra unui risc ridicat de avalanșe

Potrivit echipelor de intervenție montană, în Munții Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu s-a depus recent un strat consistent de zăpadă proaspătă, în special la peste 1.800 de metri altitudine. În unele zone, acest strat nou depășește 20–30 de centimetri, iar pe alocuri chiar 40 de centimetri, ceea ce creează condiții ideale pentru instabilitate. Salvatorii montani explică faptul că în partea superioară a masivelor există deja un strat vechi, întărit, peste care s-a depus această zăpadă recentă, caracterizată prin rezistență scăzută și umezeală crescută.

Diferențele dintre aceste două straturi determină un risc important de desprindere, mai ales pe crestele unde depunerile s-au succedat rapid în ultimele zile. Grosimea totală variază în prezent de la aproximativ 20 de centimetri până la aproape jumătate de metru în zonele expuse.

Cum se pot declanșa avalanșele și unde sunt zonele critice

Specialiștii precizează că în anumite pante sau văi s-au acumulat depozite de zăpadă mult mai voluminoase, susceptibile să se prăbușească în orice moment. „Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente. Există riscul declanşării de de dimensiuni medii şi izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil”, avertizează salvamontiştii.

Riscul ar putea crește inclusiv în zonele situate între 1.800 și 2.000 de metri altitudine, unde temperaturile diurne apropiate de 0 grade determină apariția unor „curgeri” spontane. În astfel de condiții, stabilitatea stratului nival devine și mai imprevizibilă.

subliniază că orice intervenție sau suprasarcină ( , schiori sau grupuri mai numeroase) poate destabiliza stratul superior de zăpadă. „Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turişti sau schiuri şi va fi însemnat, de nivel 3”, mai avertizează salvatorii montani, potrivit spotmedia.ro.

Cum arată situația la altitudini mai mici

Sub nivelul de 1.800 de metri, stratul de zăpadă rămâne subțire și se regăsește cu precădere în zonele aflate începând de la 1.700 de metri. Deși cantitatea este redusă, specialiștii recomandă prudență, deoarece temperaturile variabile pot genera zone alunecoase sau instabile. În continuare, sunt anunțate precipitații mixte slabe și, periodic, ninsori care ar putea modifica rapid situația pe traseele montane.