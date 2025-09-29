B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii

Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii

Iulia Petcu
29 sept. 2025, 19:16
Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
Sursa foto: Facebook/ Salvamont Brasov
Cuprins
  1. Ce precauții sunt necesare la altitudini de peste 1.500 de metri
  2. Cum trebuie planificată și adaptată drumeția

Serviciul Județean Salvamont Brașov a emis un set de recomandări adresate turiștilor, având în vedere scăderea temperaturilor și creșterea probabilității precipitațiilor. Potrivit salvamontiștilor, este crucial ca înainte de a pleca pe trasee montane să se obțină informații actualizate despre starea vremii și să se adopte o conduită prudentă pe întregul traseu.

„Având în vedere temperaturile scăzute și precipitațiile din această perioadă, salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov le recomandă tuturor turiștilor să se informeze din timp cu privire la starea vremii înainte de a porni într-o drumeție montană. Este esențial să fie alese exclusiv trasee turistice marcate și să fie utilizat un echipament adecvat sezonului de iarnă, pentru a reduce riscurile și a asigura un nivel optim de siguranță pe parcursul deplasării”, transmite, luni după-amiază, Serviciul Județean Salvamont Brașov.

Ce precauții sunt necesare la altitudini de peste 1.500 de metri

Salvatorii montani le recomandă turiștilor care merg pe traseele situate la altitudini mai mari de 1.500 de metri să nu se aventureze în acele zone dacă nu au o „pregătire riguroasă, care să includă atât echipamente specifice de protecție împotriva frigului și a vântului, cât și resurse de orientare și sprijin logistic”, raportează Ziare.com.

Turiștii care urcă la altitudini mari sunt sfătuiți să aibă la ei:

  • îmbrăcăminte în straturi
  • lanternă frontală
  • mijloace de orientare
  • alimente ușor de transportat
  • apă
  • ceai cald
  • dispozitive de comunicații cu surse de energie de rezervă

Cum trebuie planificată și adaptată drumeția

„Recomandăm verificarea atentă a prognozei meteorologice și adoptarea unei atitudini prudente în ceea ce privește continuarea traseului, în cazul în care condițiile se deteriorează. Ritmul de mers trebuie adaptat capacității fizice proprii, cu pauze regulate pentru refacerea energiei, iar traseul planificat este necesar să fie comunicat în prealabil unui membru al familiei sau unei persoane apropiate, împreună cu ora estimată de întoarcere. Respectarea acestor recomandări contribuie semnificativ la creșterea gradului de siguranță al turiștilor și la prevenirea unor situații de risc major. Invităm toți cei care aleg să se bucure de frumusețea muntelui în această perioadă să adopte o conduită responsabilă și să manifeste prudență sporită pe traseele montane”, este mesajul șefului Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu.

Salvatorii le recomandă celor care urcă pe munte să instaleze aplicațiile Apel 112 și Salvamont pe telefonul mobil, acestea putând facilita accesul rapid la ajutor specializat în caz de urgență.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Eveniment
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Eveniment
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
Eveniment
Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta
Eveniment
Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Eveniment
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
Eveniment
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Eveniment
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Eveniment
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Ultima oră
20:00 - O tânăra de 24 de ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, după ce un simptom banal a determinat-o să-și facă un control
19:59 - Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
19:54 - Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
19:31 - Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
19:15 - Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
19:14 - Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
18:57 - Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
18:27 - Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
18:24 - Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum
18:24 - Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  