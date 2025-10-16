B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă

Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă

Iulia Petcu
16 oct. 2025, 17:58
Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cât de mare este stratul de zăpadă
  2. În ce zone există risc de avalanșe
  3. Ce spun meteorologii despre vremea următoare

Munții României s-au acoperit cu un strat consistent de zăpadă, dar odată cu peisajul de iarnă vin și avertismentele meteorologilor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță risc de avalanșe de mici dimensiuni în masivele Făgăraș și Bucegi, unde zăpada depășește deja jumătate de metru.

Cât de mare este stratul de zăpadă

Potrivit datelor transmise de ANM, cel mai mare strat de zăpadă din țară s-a înregistrat la Vârful Omu, unde s-au măsurat 52 de centimetri. La Bâlea Lac, stratul ajunge la 32 de centimetri, iar la Vârful Țarcu la 12 centimetri. Valorile sunt similare și în alte zone montane, precum Rețitiș-Călimani (12 cm) și Ceahlău Toaca (2 cm), potrivit Agerpres.

În ce zone există risc de avalanșe

Conform Buletinului nivometeorologic emis de ANM, în Munții Făgăraș și Bucegi, „la peste 2000 m stratul de zăpadă măsoară 20…50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este umezită, iar la suprafaţă se formează cruste de gheaţă noaptea. În intervalul 17-18 octombrie se vor mai depune 5…10 cm de zăpadă peste stratul deja existent, care va fi îngheţat. În aceste condiţii se pot declanşa avalanşe de dimensiuni mici, prin alunecarea noului strat peste cel vechi.”

La altitudini mai joase, între 1800 și 2000 de metri, stratul este mai subțire, dar pot apărea curgeri izolate. În Carpații Orientali și vestul Carpaților Meridionali, zăpada este discontinuuă, depășind local 15 centimetri, însă are o coeziune bună cu solul. Totuși, în timpul nopții se formează cruste de gheață, care pot destabiliza stratul în anumite condiții.

Ce spun meteorologii despre vremea următoare

Specialiștii ANM anunță că „vremea va fi mai rece decât normalul termic al perioadei”, relatează G4Media. Temperaturile minime din zona montană pot ajunge până la minus 8 grade. Cele maxime se vor situa între -1 și 4 grade.

În zilele de 17 și 20 octombrie, temperaturile pozitive vor umezi stratul superior de zăpadă, ceea ce ar putea duce la avalanșe de topire. În timpul nopții, însă, frigul va favoriza formarea de cruste de gheață la suprafață.

Meteorologii mai avertizează că vântul va sufla cu intensificări de până la 90 km/h pe creste, iar ceața ar putea reduce vizibilitatea în unele zone. Condițiile meteo rămân instabile, iar turiștii sunt sfătuiți să evite traseele alpine expuse riscurilor.

