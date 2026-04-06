Cetatea Sighișoara, amenințată de traficul intens și degradare. Cum pot fi protejate zidurile monumentului UNESCO

Cetatea Sighișoara, amenințată de traficul intens și degradare. Cum pot fi protejate zidurile monumentului UNESCO

Iulia Petcu
06 apr. 2026, 20:24
Cetatea Sighișoara, amenințată de traficul intens și degradare. Cum pot fi protejate zidurile monumentului UNESCO
Cuprins
  1. De ce afectează traficul structura cetății
  2. Unde sunt cele mai mari probleme structurale
  3. Ce soluții iau în calcul autoritățile

Cetatea Sighișoara se confruntă cu probleme serioase, iar specialiștii avertizează că structura ar putea ceda dacă nu se intervine rapid. Autoritățile analizează soluții după ce un studiu recent a confirmat impactul traficului asupra zidurilor istorice.

De ce afectează traficul structura cetății

Un număr ridicat de vehicule care traversează zilnic Cetatea Sighișoara (patrimoniu UNESCO) generează vibrații constante, iar acestea slăbesc în timp rezistența zidurilor medievale. Drumul european 60, care trece foarte aproape de cetate, contribuie direct la această problemă.

„Există un studiu de trafic făcut cu ceva timp în urmă care a relevat că, în fiecare zi, în Sighișoara trec în medie 5.000 de vehicule. Acest drum, Europa 60, Drumul Național 13, într-o porțiune relativ mare a lui trece și pe lângă dealul pe care este construită Cetatea”, a declarat Bogdan Burghelea, city manager Sighișoara.

Specialiștii atrag atenția că trepidațiile repetate accelerează degradarea zidurilor, în special în zonele cele mai expuse circulației intense. În lipsa unor măsuri rapide, riscul unor prăbușiri parțiale crește semnificativ.

Unde sunt cele mai mari probleme structurale

Cele mai afectate porțiuni ale zidurilor se află pe latura situată la baza dealului, acolo unde traficul rutier este cel mai intens. Această expunere constantă la vibrații a dus la deteriorări vizibile și la apariția unor fisuri.

„Posibil că și în anii 80-90 intervenții greșite, cu beton, cu ciment, care au amplificat aceste fenomene.”, a mai spus Burghelea, potrivit stiripesurse.ro.

În plus, intervențiile anterioare considerate nepotrivite au agravat situația, contribuind la fragilizarea structurii în anumite puncte sensibile. Aceste lucrări au modificat comportamentul materialelor și au amplificat efectele vibrațiilor produse de trafic.

Ce soluții iau în calcul autoritățile

Autoritățile caută soluții rapide pentru protejarea cetății, iar una dintre principalele măsuri analizate vizează construirea unei variante ocolitoare. Proiectul ar urma să reducă semnificativ traficul greu din zona monumentului.

Noua șosea ar avea o lungime de peste 13 kilometri și ar devia fluxul de vehicule care tranzitează în prezent orașul. Pentru acest proiect, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis deja autorizația de construcție.

Lucrările urmează să înceapă în perioada următoare, iar autoritățile speră că această investiție va diminua presiunea exercitată asupra zidurilor cetății.

Citește și...
Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
Eveniment
Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
Eveniment
O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Eveniment
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Eveniment
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat
Eveniment
Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Eveniment
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Eveniment
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Eveniment
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Eveniment
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
