Concediile medicale ar putea fi acordate mult mai strict. Medicii care eliberează documente fără justificare riscă sancțiuni dure, inclusiv pierderea dreptului de liberă practică. Aceasta este, în prezent, cea mai drastică măsură analizată de specialiștii .

Cum vor fi stopate concediile medicale acordate pe nedrept

Zilele libere plătite din fonduri publice au ajuns să apese tot mai greu pe sistemul de sănătate. Situația a devenit atât de serioasă, încât autoritățile au început să urmărească atent fiecare caz de concediu medical. Ținta sunt cei care profită de sistem și își iau zile libere fără să fie, de fapt, bolnavi.

„Se impune modificarea legislaţiei în aşa fel încât serviciului medical al caselor de , medicii din serviciul medical să poată să facă şi aceste verificări, desigur împreună cu Colegiul Medicilor, astfel încât să putem să verificăm acele situaţii în care oportunitatea din punct de vedere medical nu avea nicio legătură cu starea de sănătate a pacientului”, a transmis președintele CNAS, notează observatornews.ro.

Pe lângă pacienții care obțin concedii medicale fără justificare, în vizor intră și medicii care eliberează astfel de documente. În prezent, doar Colegiul Medicilor poate retrage dreptul de liberă practică, și doar în cazuri disciplinare grave. Pentru concediile acordate fără temei medical, sancțiunea este acum doar o amendă de 5.800 de lei. Autoritățile iau în calcul pedepse mult mai dure pentru cei care acordă concedii medicale fără temei. Retragerea dreptului de practică pentru medicii care eliberează astfel de documente ar necesita modificarea Legii 95 din 2006.

„Medicul de familie dă inițial 4-5 zile și doar dacă mai este nevoie mai dă 2 zile, iar din cele 4-5 zile totul e plătit de angajator, nu de casa de asigurări. Problema este să se ajungă la zi cu concediile care s-au rostogolit din spate. Câțiva ani am fost tributari concediilor pe care am fost obligați să le dăm în perioada de . Atunci pacientul nu era bolnav, avea sau nu simptome, îi dădeai 14 zile să stea acasă”, a spus un medic de familie.

Ce soluții pregătește Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Pentru a limita abuzurile, Casa Națională de Asigurări de Sănătate ia în calcul sancțiuni mai aspre pentru medici. Totodată, sunt analizate și măsuri care să-i descurajeze pe cei care cer concedii medicale fără motive reale. Așa-numita „poliție a concediilor medicale”, legea care permitea verificarea pacienților la domiciliu, nu mai este în vigoare. Autoritățile analizează însă posibilitatea de a o readapta și de a o reintroduce.

Reprezentanții din sistem spun că lucrurile încep să fie mai bine controlate, iar cifrele confirmă acest lucru. Numărul zilelor de concediu medical , reducând astfel presiunea asupra bugetului.

Doar între iulie și septembrie, au fost eliberate peste 200.000 de concedii medicale mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Economia realizată la bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este considerabilă: aproximativ 310 milioane de lei.