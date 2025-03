Noi stenograme în dosarul Geția. Cum ar fi ajuns Georgescu președinte ajutat de liderul grupării

Au apărut noi informații . Adrian Robertin Dinu, acuzat de trădare și de legături cu agenți din Rusia, a apărut în stenograme vorbind că autoritățile se pregătesc „să i-o dea nasoală” lui Călin Georgescu și că este necesar să „îi scoatem pe toți din instituțiile statului”.

Declarațiile lui Dinu

Membrii grupării ar fi pregătit un plan de preluare ilegală a puterii în România, conform

Liderul grupării Adrian Robertin Dinu, a transmis într-un live pe Facebook, în 14 decembrie, o strategie prin care îl vede pe Georgescu președinte. Planul viza evacuarea lui Iohannis și a tuturor angajaților de la Cotroceni, Parlament și Guvern. În declarații le solicita susținătorilor să revină în țară pentru a participa la evenimentele planificate.

„Poate voi știți că ăștia pregătesc iar o altă glumă cu voi, să facă mișto de poporul român, și-atuncea o să i-o dea nasoală lui Călin Georgescu. Noi suntem de acord să nu i-o dea nasoală și dacă i-o dă nasoală, să scoatem pe toți din instituțiile statului. (…) Noi nu facem mitinguri supapă, noi vom organiza un singur miting dacă domnul președinte ales Călin Georgescu, pentru că noi susținem români care au votat un președinte independent chipurile, dacă acești români doresc, și îl doresc pe domnul Călin Georgescu Președinte, noi îl putem pune mâine, ieșim în stradă 2 milioane jumate de oameni, cei care l-au votat pe Călin Georgescu, cei care iubesc proiectul Geția, cei care iubesc Comandamentul Vlad Țepeș și mergem frumos îl luăm pe uzurpador, îi dăm 2 ore pe ceas, prietene ai 2 ore, Cotroceni out-liber, până la femeia de serviciu. Parlament liber până la femeia de serviciu, Guvern liber până la femeia de serviciu, voința poporului. Asta înseamnă democrație. Demos-cratus puterea este în mâinile poporului. Ați vrut democrație, vreți democrație? Nicio problemă, noi vrem să schimbăm sistemul în veritrocrație (…)”, se arată în referatul DIICOT.

Adrian Robertin Dinu a transmis că decizia finală depinde de mesajul lui Georgescu și de hotărârile justiției. Acesta a spus că evacuarea instituțiilor statului ar fi trebuit să aibă loc în data de 22 decembrie, fiind ziua în care a căzut regimul communist în 1989.

El a menționat că are sprijinul a trei ambasade „prietene”, Rusia, China și Iran. Ar fi urmat să scoată în stradă 50.000 de oameni, dar spune că nu este suficient pentru un protest final.

Anchetatorii au aflat că gruparea vedeau NATO ca fiind o „ocupație străină” și amenințau cu un „război civil” și „apocalipsa”. Dinu anunța public planuri pentru proteste violente și pentru „degajarea” guvernului pe care îl amenințatu că trebuie să plece în două ore.

„O să vă-ngroziți în următoarea perioadă, am spus asta, că va fi cumplit. Probabil că foarte mulți au râs când am anunțat apocalipsa. Acum foarte mulți o s-o trăiți. Dacă veți înțelege că o organizare ca în…cum are măi, era un film…ăăă.. spaniolul ălă, gladiatoru, așa. Deci nu există plan imbatabil. În orice luptă există…nu-ți trebuie forță, îți trebuie gândire”, este unul dintre mesajele pe care Dinu le transmite public. (…) „Ultimul miting pe care noi îl propunem va fi cu degajarea Palatului Victoriei. Toți care au condus România în ultimii 35 de ani trebuie să plece acasă în maxim două ore. Cine va anunța acest miting? Eu sau domnul general Radu Theodoru. În cazul în care nu voi fi disponibil, va veni cineva din Statul Major”, se arată în documentele DIICOT.

Obiectivele grupării

În plus, gruparea voia naționalizarea băncilor, confiscarea averilor și desființarea partidelor politice.

„Vrem să desființăm partidele, să schimbăm numele țării, să radem tot, să confiscăm tot, ca românul să ajungă stăpân în țara lui”, declara Dinu într-un mesaj.

DIICOT a descoperit că Dinu și Marius Semeniuc s-au întâlnit la Moscova cu mai multe persoane care sprijineau acțiunea „Comandamentului Vlad Țepeș” pentru a prelua puterea în România.

Șase persoane sunt acuzate de trădare și legături cu agenți ruși: Ștefan Mateescu, Adrian-Robertin Dinu, Radu-Pompiliu Șofran, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Marius Semeniuc.

Grupare s-ar fi folosit de imaginea generalului maior în rezervă, Radu Theodoru, în vrstă de 101 ani, văzut ca patriot pentru a-și atrage adepții.

Gruparea avea ca obiectiv scoaterea României din NATO, Alianța cu Rusia și desființarea partidelor politice.