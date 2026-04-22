Consultările de la Cotroceni ale președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliție s-au încheiat miercuri seară, după ora 21.00. Ultimul partid la discuții a fost USR. La final, liderul formațiunii, Dominic Fritz, a declarat că PSD e 100% de generarea acestei crize politice și că el nu exclude discuțiile cu parlamentarii din AUR pentru ca Guvernul Bolojan să se mențină, dar exclude negocierile formale cu partidul AUR.

Ce a spus Dominic Fritz după discuția cu Nicușor Dan

„Am avut o discuție lungă și extrem de sinceră, deschisă cu domnul președinte. I-am explicat viziunea noastră, principiile noastre pe baza cărora luăm decizii în aceste zile. L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR, de pierderea celor 16 miliarde de euro din programul SAFE și suntem îngrijorați ca reformele pe care le-a început acest guvern, curățenia, dreptatea pe care a început să le facă acest guvern, corectarea politicilor deficitare care au costat mult pe români, ca aceste reforme să fie acum șterse cu buretele.

A fost o discuție cu destul de multe îngrijorări. Este evident că nu există o cale ușoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat președintelui așteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsabilitate față de această țară, să nu blocheze programul SAFE, să nu blocheze PNRR și, la fel, să facă posibil să tragem o linie clară între momentul în care PSD a făcut parte din acest guvern și în care nu va mai face parte din acest guvern și am înțeles că acest moment va fi mâine și ne așteptăm ca PSD să-și retragă rapid oamenii care fost puși în funcție pe cale politică.

Am reiterat președintelui faptul că un PSD care șantajează constant cu o majoritate paralelă cu partidul extremist AUR, dacă merge atât de departe să voteze o moțiune de cenzură împotriva guvernului, nu va mai putea să fie un partener pentru noi, poziție inclusiv pentru o variantă de guvern minoritar.

Dar răspunderea pentru ce se va întâmpla cu guvernarea acestei țări după o posibilă cădere a guvernului, această răspundere este 100% la PSD și ei trebuie să ne spună cine vor ei sau cine cred ei că ar trebui să asigure guvernarea României după o posibilă moțiune de cenzură.

Rămânem ferm alături de toți românii care urmăresc această criză în aceste zile și suntem încurajați de faptul că sunt foarte mulți români care ne transmit pe toate canalele posibile să continuăm lupta noastră pentru o Românie mai modernă, o Românie mai prosperă, o Românie mai curată și să continuăm pe calea reformelor”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz: Suntem deschiși la o discuție cu parlamentari ai AUR, dar nu discuții formale cu partidul AUR

Acesta a afirmat apoi că la consultările de la Cotroceni nu s-a discutat deloc despre varianta unui premier tehnocrat.

Întrebat cum se va păstra Guvernul Bolojan, de vreme ce mai au nevoie de circa 52 de voturi, în scenariul optimist, Fritz a răspuns: „Nu pot să vă răspund astăzi la această întrebare. Acum așteptăm să se producă această rupere și, cu siguranță, în următoarele zile vor urma discuții cu parlamentarii neafiliați, parlamentari din partide mai mici, care își doresc să arate o responsabilitate față de această țară. (…) Trebuie să vorbim cu parlamentarii, asta este clar, dar și noi tragem linie la o colaborare formală cu AUR”.

Întrebat atunci cum a rămas că discursul USR al ultimilor ani împotriva traseismului politic, Dominic Fritz a răspuns: „USR vede realitatea politică în aceste zile. Cel mai important este să nu pierdem banii, să putem continua reformele și să protejăm prosperitatea românilor. Și bineînțeles că pentru asta trebuie să vedem realității în ochi și nu putem să trăim într-o realitate paralelă. Și tocmai de aceea, bineînțeles că suntem și noi forțați acum să purtăm discuții cu toți cei care au fost aleși tot de români”.

Întrebat dacă va negocia și cu parlamentari ai AUR, Fritz a răspuns: „Eu nu exclud că există parlamentari care momentan se regăsesc la AUR, care sunt și ei îngrijorați de situația actuală și bineînțeles că suntem oricând deschiși pentru o discuție. Ce excludem este o negociere formală cu partidul AUR”.