Nouă persoane au fost reținute de polițiști după ce au blocat ilegal contoarele de pentru a înregistra un consum mai mic. Prejudiciul se ridică la peste 2,4 milioane de lei.

Cum au acționat cele nouă persoane

Marți, polițiștii IPJ Sibiu au efectuat 40 de percheziții în mai multe localități, printre care Mediaș, Slimnic și Bazna, într-un dosar de furt cu consecințe deosebit de grave.

Suspecții sunt acuzați că au deteriorat și modificat echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale fără a avea acest drept. În urma descinderilor, au fost confiscate 37 de dispozitive, dar și sume importante de bani, respectiv peste 300.000 de lei și aproape 50.000 de euro.

Polițiștii sibieni au explicat modul în care suspecții reușeau să fraudeze sistemul pe parcursul ultimilor doi ani:

„În fapt, în perioada aprilie 2024- martie 2026, persoanele cercetate ar fi intervenit fără drept asupra contoarelor de măsurare a consumului de gaze naturale, prin modificarea sau blocarea funcționalității acestora, cu scopul diminuării cantității de gaze înregistrate”, potrivit p

Ce măsuri legale au fost luate după acest incident

În urma perchezițiilor, 37 de persoane au fost duse la sediul IPJ Sibiu pentru audieri, însă doar o parte dintre acestea au rămas în custodia autorităților.

Cele nouă persoane reținute pentru 24 de ore au fost deja introduse în centrele de arestare preventivă din Alba și Mureș. Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la aproximativ 2.430.000 de lei, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.