Șoferii care plănuiesc drumuri spre munte în următoarea perioadă trebuie să își recalculeze traseele și, mai ales, timpul petrecut în trafic. DN1 intră într-o etapă de lucrări ample în zona Prahovei, iar autoritățile avertizează că lunile mai și iunie pot aduce unele dintre cele mai dificile condiții de circulație de pe Valea Prahovei.

DN1 intră într-o perioadă de restricții extinse

Polițiștii rutieri anunță că , una dintre cele mai circulate artere din România, va fi afectat serios în următoarea lună. Segmentul care face legătura între Ploiești și Brașov intră într-un program de intervenții tehnice menite să repare zonele degradate ale carosabilului.

Decizia vine după evaluări care au indicat uzură accentuată a structurii drumului, dar și probleme la sistemele care colectează apele pluviale. În zonele unde echipele de muncitori vor interveni, capacitatea de circulație va fi redusă la o singură bandă pe sens.

Unde au început lucrările și ce porțiune este deja afectată

Potrivit notificării emise de din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, restricțiile au intrat în vigoare începând de miercuri, 13 mai. Prima etapă afectează sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești.

Intervenția se desfășoară pe tronsonul kilometric 99 – 99+550, în zona localității Bănești, județul Prahova. Este una dintre porțiunile intens tranzitate de șoferii care aleg traseul clasic către stațiunile montane.

Lucrările urmăresc refacerea structurii de rezistență a carosabilului, afectată în ultimii ani de traficul intens și de schimbările repetate de temperatură și precipitații.

Cât vor dura lucrările și când apar cele mai mari blocaje

Autoritățile anunță că nu se vor limita doar la actualul sens de mers, iar o nouă etapă începe chiar din 18 mai. De atunci, prima bandă a sensului Ploiești – Brașov va fi, la rândul ei, închisă temporar, scrie Capital.

Echipele de intervenție vor lucra la refacerea rigolelor de scurgere a apelor pluviale, o operațiune considerată esențială pentru protejarea fundației drumului și evitarea infiltrațiilor.

Estimările transmise de autorități indică data de 14 iunie 2026 ca termen pentru finalizarea intervențiilor începute la Bănești. Până atunci, șoferii trebuie să se aștepte la întârzieri consistente, mai ales la final de săptămână.

Traficul este așteptat să crească puternic în weekenduri, când mii de turiști aleg Valea Prahovei, iar specialiștii recomandă luarea în calcul a unor rute alternative încă de la plecare.