Acasa » Monden » „Erau toxice, au suferit unii oameni": Irina Loghin a fost audiată în dosarul medicamentelor false

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 20:29
Sursa Foto: Facebook/ Irina Loghin Oficial
Cuprins
  1. De ce a solicitat Irina Loghin intervenția urgentă a autorităților
  2. Ce probleme au reclamat persoanele care au crezut în reclamele cu artista
  3. Cum a fost afectată reputația cântăreței

Irina Loghin a mers miercuri la sediul poliției pentru a fi audiată. Dosarul vizează metode de escrocherii legate de imaginea și numele său pentru reclame false.

De ce a solicitat Irina Loghin intervenția urgentă a autorităților

Celebra interpretă de muzică populară se confruntă de aproximativ 4-5 ani cu o campanie agresivă de reclame online care îi folosesc chipul fără acord, scrie Click.

Artista a explicat că aceste postări promovează produse pentru întinerire, diabet sau probleme articulare, inducând publicul în eroare.

După ieșirea de la audieri, cântăreața a mărturisit că dorința ei cea mai mare este ca vinovații să fie identificați și opriți, simțindu-se batjocorită de insistența acestor escrocherii care nu se mai opresc.

Să mă ajute să nu mă mai batjocorească de 4-5 ani în halul ăsta. Bucuria mare ar fi să-mi dea Domnul să-i fi depistat unde sunt, asta ar fi cea mai mare bucurie. Nu sunt singura, au avut treabă cu foarte mulți, dar cu mine au avut și mai mult…”, a declarat Irina Loghin.

Ce probleme au reclamat persoanele care au crezut în reclamele cu artista

Situația a devenit critică în momentul în care artista a început să fie contactată direct de oameni care au cumpărat produsele respective.

Aceștia au reclamat faptul că tratamentele promovate ilegal, în special cele pentru diabet sau vezică biliară, nu au avut niciun efect pozitiv sau chiar le-au provocat probleme de sănătate. Artista a fost șocată să afle de la specialiști că unele dintre aceste substanțe vândute sub numele ei ar putea fi extrem de nocive pentru organism.

Pe lângă batjocura pe care o înghițeam aproape în fiecare zi, au început să sune telefoanele de la oameni amărâți care cumpărau medicamentele recomandate de mine, cea cu vezica biliară, pe urmă cea de diabet și erau medicamente toxice din câte am auzit și de la o doamnă doctor. Erau toxice, primeam telefoane de la mulți că nu e bună, că nu e de nimic, că ce am făcut, că au suferit unii după ce au luat medicamentele pentru diabet”, a explicat Irina Loghin.

Cum a fost afectată reputația cântăreței

Escrocii au mers până la inventarea unor scenarii dramatice pentru a atrage atenția internauților, inclusiv distribuirea unor știri false despre reținerea artistei de către autorități.

În urmă cu câteva luni, au circulat informații mincinoase care susțineau că interpreta ar fi fost sancționată pentru promovarea unei creme ineficiente.

