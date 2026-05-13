Mihai Stoica a vorbit despre jucătorii care i-au atras atenția în actualul sezon de SuperLiga. Oficialul de la consideră că în această stagiune au existat numeroase evoluții spectaculoase și momente memorabile. După ce a urmărit aproape toate meciurile din campionat, acesta a dezvăluit cine sunt fotbaliștii pe care îi apreciază cel mai mult.

este considerat una dintre cele mai influente și bine informate voci din fotbalul românesc. Oficialul de la FCSB a analizat prestațiile jucătorilor din actualul sezon de SuperLiga și a evidențiat mai multe nume care l-au impresionat.

MM Stoica a avut cuvinte de laudă pentru bosniacul Jovo Lukic, fotbalist care va deveni primul jucător din campionatul României prezent la viitoarea Cupă Mondială. Acesta l-a remarcat și pe Anzor Mekvabishvili, unul dintre cei mai importanți oameni de la Universitatea Craiova în această stagiune. Printre jucătorii apreciați de oficialul roș-albaștrilor se află și Andrei Cordea, care a avut un impact rapid după transferul la CFR Cluj.

„Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern aș sta să mă gândesc… Lukic zic eu! A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri. Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut. E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun. Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv!”, a declarat Mihai Stoica.