Pe cine a ales Mihai Stoica drept cel mai bun jucător din SuperLiga: „A fost prea bun anul acesta"

Ana Beatrice
13 mai 2026, 19:49
Sursa foto: Facebook / Mihai Stoica (MM)
Mihai Stoica a vorbit despre jucătorii care i-au atras atenția în actualul sezon de SuperLiga. Oficialul de la FCSB consideră că în această stagiune au existat numeroase evoluții spectaculoase și momente memorabile. După ce a urmărit aproape toate meciurile din campionat, acesta a dezvăluit cine sunt fotbaliștii pe care îi apreciază cel mai mult.

Pe cine a remarcat Mihai Stoica în acest sezon de SuperLiga

Mihai Stoica este considerat una dintre cele mai influente și bine informate voci din fotbalul românesc. Oficialul de la FCSB a analizat prestațiile jucătorilor din actualul sezon de SuperLiga și a evidențiat mai multe nume care l-au impresionat.

MM Stoica a avut cuvinte de laudă pentru bosniacul Jovo Lukic, fotbalist care va deveni primul jucător din campionatul României prezent la viitoarea Cupă Mondială. Acesta l-a remarcat și pe Anzor Mekvabishvili, unul dintre cei mai importanți oameni de la Universitatea Craiova în această stagiune. Printre jucătorii apreciați de oficialul roș-albaștrilor se află și Andrei Cordea, care a avut un impact rapid după transferul la CFR Cluj.

„Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern aș sta să mă gândesc… Lukic zic eu! A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri. Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut. E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun. Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv!”, a declarat Mihai Stoica.

Ce analiză a făcut MM Stoica înainte de duelurile dintre U Cluj și Universitatea Craiova

După ce a analizat prestațiile individuale din SuperLiga, Mihai Stoica și-a îndreptat atenția spre duelul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Acesta consideră că ardelenii au un lot foarte valoros din punct de vedere ofensiv. Totuși, oficialul de la FCSB este de părere că faza de apărare are de suferit.

„Aici cred că va fi problema Universității Cluj în dubla cu Universitatea Craiova. Pentru că Universitatea Cluj are doi jucători de margine, doi atacanți laterali, Macalou și Mendy, ofensiv foarte buni. Macalou e puțin cam individualist în opinia mea. Dar problema mare este că jucătorii ăștia trebuie să se și apere. De ce? Forța Craiovei o reprezintă Mora și Bancu. Dacă Universitatea Cluj nu reușește să îi blocheze pe Bancu și pe Mora, o să aibă mari probleme. Iar un fotbalist ca Macalou, dacă se apără, poate să facă ce a făcut cu CFR când a lăsat mingea să treacă, s-o degajeze, și a venit Camora și a dat un gol. Stanojev, de exemplu, mi se pare foarte responsabil și pe faza defensivă”, a mai precizat Mihai Stoica, notează fanatik.ro.

