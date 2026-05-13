Metallica a transmis un mesaj special fanilor din România înainte de concert. Ce surpriză au pregătit pentru show-ul de la București (FOTO)

Iulia Petcu
13 mai 2026, 20:26
Cuprins
  1. Cum și-a salutat Metallica fanii din România înainte de concert
  2. Ce pregătește trupa pentru seara de pe Arena Națională

Metallica revine la București pentru unul dintre cele mai așteptate concerte ale anului, iar atmosfera din jurul show-ului a început să se simtă încă înainte de deschiderea porților. Cu doar câteva ore înainte de spectacolul de pe Arena Națională, trupa americană a transmis un mesaj special fanilor din România și a pregătit o surpriză care a atras imediat atenția comunității rock.

Cum și-a salutat Metallica fanii din România înainte de concert

Înaintea celui de-al cincilea concert susținut în România, membrii trupei au marcat momentul revenirii printr-o postare dedicată publicului din București. Mesajul a venit însoțit de o ilustrație de colecție, creată special pentru acest eveniment.

Posterul exclusiv, disponibil doar în seara concertului, are o semnificație aparte pentru fanii români. Lucrarea digitală a fost realizată chiar de un artist român, transformând obiectul într-un suvenir cu valoare specială pentru cei prezenți la show.

Ce pregătește trupa pentru seara de pe Arena Națională

Concertul face parte din turneul M72 World Tour, una dintre cele mai ample producții live ale formației din ultimii ani. Pentru acest spectacol, organizatorii au pregătit scena circulară amplasată în centrul stadionului, concept devenit deja emblematic pentru actualul turneu.

Programul serii începe în jurul orei 18.00 cu trupa Knocked Loose, urmată de Gojira în jurul orei 19.00, potrivit Libertatea. Metallica este așteptată să urce pe scenă în jurul orei 20.30, în fața a zeci de mii de spectatori.

Turneul european a început pe 11 mai, iar aproape 85.000 de spectatori au avut deja parte de un moment surpriză, când Kirk Hammett și Robert Trujillo au interpretat celebra piesă „Zorbas Dance”, semnată de Mikis Theodorakis.

