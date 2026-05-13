Nicolas Sarkozy riscă șapte ani de închisoare

Acuzarea a cerut o pedeapsă de şapte ani pentru Nicolas Sarkozy la procesul în apel privind finanţarea libiană a campaniei sale pentru alegerile prezidenţiale din 2007. Dosarul i-a adus, deja, o trecere prin închisoare, după cum relatează AFP. Curtea de Apel se va pronunța în toamnă, undev pe 30 noiembrie.

După trei zile în care a prezentat rechizitoriul, parchetul a cerut, ca şi în primă instanţă, o pedeapsă de 7 ani împotriva fostului președinte din perioada 2007-2012. Este cu doi ani mai mult decât pedeapsa prevăzută în sentința pronunțată anul trecut, în primă instanţă, în septembrie.

Ca și la procesul pe fond, procurorii au cerut judecătorilor să-l declare pe Sarkozy vinovat la toate capetele de acuzare pentru care a fost inculpat. Între acestea este vorba despre corupţie şi finanţarea ilegală a campaniei sale din 2007. Sunt două infracțiuni pentru care instanța precedentă l-a găsit nevinovat.

Dacă decizia va fi de condamnare la închisoare, fostul președinte va mai avea o cale de atac, ultima prevăzută de legislația penală franceză, un apel la .

Fostul președinte are o condamnare de cinci ani

Nicolas Sarkozi, descris drept fostul campion al dreptei franceze, respinge orice acuzație și spune că nu a comis nici o ilegalitate. El a fost condamnat, cu toate acestea, la cinci ani de închisoare pentru „constituire de grup infracţional”. Tribunalul a apreciat că și-a lăsat cei mai apropiaţi colaboratori să facă demersuri pe lângă regimul libian în vederea procurării fondurilor pentru campanie.

Procurorii susţin că Sarkozy, care era pe atunci ministru de interne, a încheiat un „acord” cu dictatorul libian Muammar Gaddafi. În baza acestui acord el beneficia de finanţări oculte de la regimul libian. În schimb, ar fi promis că va examina situaţia juridică a unui colaborator apropiat al dictorului libian.

După condamnarea din primă instanţă, Sarkozy a devenit primul preşedinte încarcerat din istoria Franţei. El a petrecut 20 de zile în spatele gratiilor într-o închisoare pariziană. A fost eliberat sub control judiciar în aşteptarea procesului în apel.