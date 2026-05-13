Acasa » Monden » Alexandra Căpitănescu, înainte de semifinala Eurovision: „Suntem văzuți foarte bine la Viena"

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 19:28
sursă foto: Instagram/ Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a ajuns pe scena de la Viena, unde se pregătește intens pentru a doua semifinală Eurovision 2026.

Ce spune Alexandra Căpitănescu despre pregătirile de la Viena

Artista a ajuns în Austria alături de echipa sa și se pregătește intens pentru show-ul de joi seara, 14 mai. Alexandra a declarat că repetițiile pentru piesa „Choke Me” au decurs mult mai bine decât se aștepta, iar feedback-ul primit din partea presei internaționale este unul foarte bun.

„Suntem la Viena, avem show pentru jurii, suntem entuziasmați și totul se întâmplă pe repede înainte. Din fericire, repetițiile au decurs foarte bine aici, la Viena, mai bine decât ne-am fi așteptat și suntem văzuți foarte bine. Am primit multe încurajări de la presă, de la oamenii din sală”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Digi24.

Care sunt șansele de calificare în viziunea Paulei Seling

Paula Seling, care a reprezentat România de două ori la Eurovision, este optimistă în ceea ce privește parcursul țării noastre în această ediție.

Ea consideră că Alexandra are un pachet artistic complet, format dintr-o voce puternică și un moment autentic, elemente esențiale pentru a impresiona milioane de telespectatori.

„Anul acesta, România are șanse pentru că are un moment puternic, are o voce puternică și reacții pe măsură și cred că nu va fi o problemă trecerea României mai departe în concurs, spre finală”, a declarat Paula Seling.

Cum pot românii să susțină reprezentația țării noastre la Eurovision 2026

Calificarea în marea finală de pe 16 mai depinde într-o măsură uriașă de votul publicului din țările care participă în a doua semifinală.

Alexandra a făcut un apel direct către românii plecați în străinătate, rugându-i să o voteze joi seară pentru a intra în ultima etapă a concursului. Presiunea este mare, însă artista se simte pregătită să transmită emoția piesei sale pe marea scenă de la Viena.

„Ne puteți vota în semifinala a doua, numărul 03, ca să ne calificăm în marea finală”, a mai adăugat Alexandra Căpitănescu.

