Salariile propuse pentru polițiști stârnesc revoltă în sistem

Noile valori salariale apărute în spațiul public au provocat nemulțumiri în rândul polițiștilor. Potrivit informațiilor publicate de , un agent de poliție debutant ar urma să aibă un salariu brut de 5.967 de lei. După aplicarea taxelor și contribuțiilor, venitul net ar ajunge la aproximativ 3.500 – 3.800 de lei.

Polițiștiii care activează zilnic în teren consideră că salariile propuse prin noua grilă sunt mult prea mici. Reprezentanții sindicatului spun că veniturile nu sunt în concordanță cu riscurile și responsabilitățile pe care le implică meseria.

Aceștia subliniază că agenții sunt primii care ajung la intervenții, scandaluri și alte situații de urgență. Tot ei gestionează accidente rutiere, cazuri de violență domestică și numeroase intervenții dificile. În plus, mulți polițiști lucrează frecvent în ture de noapte și în condiții solicitante.

„Ca într-o piesă absurdă, diferențele dintre salariile de comandă și cele de execuție sfidează orice normă de bun-simț sau echitate socială. În timp ce «aleșii» sistemului, instalați pe funcții de conducere, pornesc de la peste 20.000 lei brut, peste 80% dintre polițiști se zbat la limita subzistenței, cu salarii de bază ce abia depășesc 6.000 de lei”, a spus sindicatul într-un articol, notează Playtech.

Nici polițiștii cu experiență nu ar urma să fie avantajați semnificativ de noua grilă salarială. Conform informațiilor apărute, un agent șef principal de poliție ar putea ajunge la un salariu brut de maximum 6.974 de lei. În practică, acest lucru s-ar traduce printr-un venit net de aproximativ 4.500 de lei lunar.

Agenții din teren reclamă venituri prea mici pentru riscurile meseriei

Sindicatul Europol susține că polițiștii de execuție, care reprezintă peste 80% din efectivele Poliția Română, sunt cei care asigură efectiv intervențiile și activitatea de zi cu zi din teren.

„Aceștia sunt oamenii care reprezintă peste 80% din efectivele poliției române. Cei care furnizează efectiv serviciul polițienesc. Cei pe care îi aștepți la intervenție în urma unui apel la 112.

Cei care vin, sau nu mai vin, pentru că sunt prea puțini și prea prost plătiți ca să mai rămână în sistem. La celălalt capăt al tabelului, acolo unde coeficienții cresc frumos și valorile de referință se înmulțesc cu plăcere, trăiește o altă specie, generalii, chestorii, șefii, în general, această pătură inițiată, privilegiată a sistemului”, au precizat reprezentanții Europol.

Sindicaliștii precizează însă că nu contestă dreptul șefilor din Poliție la . Nemulțumirile vizează discrepanțele uriașe dintre nivelurile de salarizare și faptul că polițiștii din teren ar continua să fie printre cei mai slab plătiți angajați din sistem.

Sindicatul Europol acuză un sistem construit în favoarea șefilor