B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ryanair taie milioane de locuri și zeci de rute în Europa. Ce destinații dispar din programul companiei

Ryanair taie milioane de locuri și zeci de rute în Europa. Ce destinații dispar din programul companiei

Iulia Petcu
13 mai 2026, 17:52
Ryanair taie milioane de locuri și zeci de rute în Europa. Ce destinații dispar din programul companiei
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ryanair reduce agresiv numărul de zboruri în Europa
  2. Grecia, printre cele mai lovite piețe
  3. Ce se întâmplă în Spania și Portugalia
  4. Cum sunt afectate Germania, Franța și Belgia
  5. Ce înseamnă aceste reduceri pentru pasagerii europeni

Compania aeriană Ryanair accelerează una dintre cele mai ample reorganizări din ultimii ani și taie zboruri, baze operaționale și frecvențe în mai multe piețe europene. Deciziile afectează milioane de pasageri și lovesc inclusiv destinații turistice extrem de populare, în timp ce operatorul susține că unele rute nu mai pot genera profit din cauza costurilor tot mai mari.

Ryanair reduce agresiv numărul de zboruri în Europa

Operatorul low-cost spune că majorarea taxelor aeroportuare, a tarifelor pentru pasageri și a costurilor de operare a schimbat radical rentabilitatea mai multor rute europene. În special în extrasezon, compania susține că unele conexiuni au devenit prea scumpe pentru a mai putea fi operate în condiții comerciale sustenabile.

Ca răspuns, Ryanair a început să închidă baze operaționale, să reducă frecvența curselor și, în unele cazuri, să elimine complet destinații din program. Deciziile vizează simultan piețe importante din Grecia, Spania, Portugalia, Germania, Franța și Belgia, potrivit The Sun.

Grecia, printre cele mai lovite piețe

Cea mai nouă decizie anunțată de companie privește Grecia, unde Ryanair va închide baza operațională din Salonic. În paralel, operatorul renunță la zborurile de extrasezon către Chania și Heraklion din insula Creta, reducând totodată și frecvența curselor spre Atena.

Impactul este major, deoarece piața elenă pierde aproximativ 700.000 de locuri disponibile în sezonul de iarnă. Asta înseamnă o reducere de aproape 45% a capacității Ryanair și eliminarea completă a 12 rute, relatează Adevărul.

Compania susține că măsura vine exclusiv pe fondul creșterii costurilor aeroportuare și al taxelor suplimentare aplicate pasagerilor.

Ce se întâmplă în Spania și Portugalia

Spania este una dintre cele mai afectate piețe din actualul plan de restructurare, după ce compania a anunțat eliminarea a aproximativ două milioane de locuri. Mai multe aeroporturi regionale pierd complet operațiunile Ryanair, iar alte destinații turistice primesc un program mult redus.

În Portugalia, operatorul renunță complet la conexiunile către Azores începând cu 29 martie 2026. Decizia afectează șase rute și aproximativ 400.000 de pasageri anual.

Directorul comercial al companiei, Jason McGuinness, a explicat că eliminarea rutelor este „o consecință directă a creșterii costurilor și taxelor”.

Cum sunt afectate Germania, Franța și Belgia

În Germania, Ryanair scoate din program 24 de servicii și anunță închiderea bazei din Berlin din octombrie 2026. Tot aici, programul de iarnă al capitalei germane va fi redus la jumătate, iar șapte aeronave vor fi relocate.

În Franța, compania a eliminat aproximativ 25 de rute și 750.000 de locuri, în timp ce în Belgia dispar 20 de rute și aproape un milion de locuri din programul de iarnă.

În cazul Belgiei, Ryanair spune că decizia vine după introducerea unei taxe suplimentare pentru pasagerii aerieni, care va ajunge la 10 euro per călător începând din 2027.

Ce înseamnă aceste reduceri pentru pasagerii europeni

Analiștii din industrie spun că Ryanair nu este singura companie care transmite astfel de avertismente, iar tot mai mulți operatori low-cost reclamă costurile în creștere din Europa. Pentru pasageri, efectele pot însemna mai puține opțiuni, concurență mai redusă și bilete mai scumpe pe multe rute turistice populare.

Tags:
Citește și...
Sindicatul Europol critică noua lege a salarizării din MAI: polițiștii din teren rămân cu salarii mici, șefii depășesc 20.000 lei
Eveniment
Sindicatul Europol critică noua lege a salarizării din MAI: polițiștii din teren rămân cu salarii mici, șefii depășesc 20.000 lei
Economisire și Calitate: De ce merită să investești în cafeaua boabe pentru consumul zilnic
Eveniment
Economisire și Calitate: De ce merită să investești în cafeaua boabe pentru consumul zilnic
Încep lucrări majore pe Valea Prahovei. Cât vor dura lucrările pe DN1 și când apar cele mai mari blocaje
Eveniment
Încep lucrări majore pe Valea Prahovei. Cât vor dura lucrările pe DN1 și când apar cele mai mari blocaje
Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos. Nota de plată a stârnit reacții pe internet
Eveniment
Cât au plătit cinci români pentru un prânz în Thassos. Nota de plată a stârnit reacții pe internet
Newsweek: Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Eveniment
Newsweek: Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
SAFE, prezentat de Radu Miruță drept soluția prin care România își modernizează Armata fără presiune imediată pe buget
Politică
SAFE, prezentat de Radu Miruță drept soluția prin care România își modernizează Armata fără presiune imediată pe buget
Uniunea Europeană pregătește schimbări majore pentru călătoriile cu trenul. Un singur bilet ar putea acoperi trasee operate de mai multe companii
Externe
Uniunea Europeană pregătește schimbări majore pentru călătoriile cu trenul. Un singur bilet ar putea acoperi trasee operate de mai multe companii
Camera Deputaților majorează amenzile pentru petreceri cu muzică lângă locuințe. Scandalul costă scump
Eveniment
Camera Deputaților majorează amenzile pentru petreceri cu muzică lângă locuințe. Scandalul costă scump
Gigi Becali ‘a explodat’ de nervi. De ce nu mai poate termina biserica: „Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta, desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României”
Eveniment
Gigi Becali ‘a explodat’ de nervi. De ce nu mai poate termina biserica: „Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta, desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României”
PNL și USR propun schimbarea regulilor pentru liceele tehnologice. Elevii ar putea obține mai devreme o calificare profesională
Politică
PNL și USR propun schimbarea regulilor pentru liceele tehnologice. Elevii ar putea obține mai devreme o calificare profesională
Ultima oră
19:04 - Sindicatul Europol critică noua lege a salarizării din MAI: polițiștii din teren rămân cu salarii mici, șefii depășesc 20.000 lei
18:50 - Regretatul actor Ioan Isaiu, prezent în ultimul său film. Ce eforturi face echipa lui Mircea Bravo pentru a-i păstra rolul?
18:43 - Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
18:37 - Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit la Cotroceni în timpul summitului B9. Ce proiect academic a adus-o la București pe Prima Doamnă a Ucrainei (GALERIE FOTO)
18:19 - Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei
18:18 - Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
18:13 - Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)
17:47 - Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”
17:47 - Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
17:42 - Carlo Ancelotti clarifică situația lui Neymar. În ce condiții va fi selectat pentru Cupa Mondială