Compania aeriană Ryanair accelerează una dintre cele mai ample reorganizări din ultimii ani și taie zboruri, baze operaționale și frecvențe în mai multe piețe europene. Deciziile afectează milioane de pasageri și lovesc inclusiv destinații turistice extrem de populare, în timp ce operatorul susține că unele rute nu mai pot genera profit din cauza costurilor tot mai mari.

Ryanair reduce agresiv numărul de zboruri în Europa

Operatorul low-cost spune că majorarea taxelor aeroportuare, a tarifelor pentru pasageri și a costurilor de operare a schimbat radical rentabilitatea mai multor rute europene. În special în extrasezon, compania susține că unele conexiuni au devenit prea scumpe pentru a mai putea fi operate în condiții comerciale sustenabile.

Ca răspuns, Ryanair a început să închidă baze operaționale, să reducă frecvența curselor și, în unele cazuri, să elimine complet destinații din program. Deciziile vizează simultan piețe importante din Grecia, Spania, Portugalia, Germania, Franța și Belgia, potrivit .

Grecia, printre cele mai lovite piețe

Cea mai nouă decizie anunțată de companie privește Grecia, unde Ryanair va închide baza operațională din Salonic. În paralel, operatorul renunță la zborurile de extrasezon către Chania și Heraklion din insula Creta, reducând totodată și frecvența curselor spre Atena.

Impactul este major, deoarece piața elenă pierde aproximativ 700.000 de locuri disponibile în sezonul de iarnă. Asta înseamnă o reducere de aproape 45% a capacității Ryanair și eliminarea completă a 12 rute, relatează Adevărul.

Compania susține că măsura vine exclusiv pe fondul creșterii costurilor aeroportuare și al taxelor suplimentare aplicate pasagerilor.

Ce se întâmplă în Spania și Portugalia

Spania este una dintre cele mai afectate piețe din actualul plan de restructurare, după ce compania a anunțat eliminarea a aproximativ două milioane de locuri. Mai multe aeroporturi regionale pierd complet operațiunile , iar alte destinații turistice primesc un program mult redus.

În Portugalia, operatorul renunță complet la conexiunile către Azores începând cu 29 martie 2026. Decizia afectează șase rute și aproximativ 400.000 de pasageri anual.

Directorul comercial al companiei, Jason McGuinness, a explicat că eliminarea rutelor este „o consecință directă a creșterii costurilor și taxelor”.

Cum sunt afectate Germania, Franța și Belgia

În Germania, Ryanair scoate din program 24 de servicii și anunță închiderea bazei din Berlin din octombrie 2026. Tot aici, programul de iarnă al capitalei germane va fi redus la jumătate, iar șapte aeronave vor fi relocate.

În , compania a eliminat aproximativ 25 de rute și 750.000 de locuri, în timp ce în Belgia dispar 20 de rute și aproape un milion de locuri din programul de iarnă.

În cazul Belgiei, Ryanair spune că decizia vine după introducerea unei taxe suplimentare pentru pasagerii aerieni, care va ajunge la 10 euro per călător începând din 2027.

Ce înseamnă aceste reduceri pentru pasagerii europeni

Analiștii din industrie spun că Ryanair nu este singura companie care transmite astfel de avertismente, iar tot mai mulți operatori low-cost reclamă costurile în creștere din Europa. Pentru pasageri, efectele pot însemna mai puține opțiuni, concurență mai redusă și bilete mai scumpe pe multe rute turistice populare.