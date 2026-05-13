Controversele pe constituționalitatea Ordonanței SAFE. Cristi Dănileț lansează o nouă teorie despre sesizarea Avocatului Poporului. Ce valoare mai are Constituția?

Adrian Teampău
13 mai 2026, 20:02
Foto: Cristi Danileț / Facebook
Cuprins
  1. Teoria fostului judecător Cristi Dănileț
  2. Fostul judecător face trimitere la Constituție
  3. De unde vine problema ridicată de Cristi Dănileț

Cristi Dănileț, fostul judecător, susține că sesizarea formulată de Avocatul Poporului la CCR pe Ordonanța SAFE, adoptată de guvernul Bolojan după demitere ar trebui respinsă. El susține că Renate Weber se află în afara Constituției. 

Teoria fostului judecător Cristi Dănileț

Sesizarea CCR semnată de Avocatul Poporului cu privire la OUG 38/2026 (Ordonanța SAFE) nu este valabilă. Fostul judecător Cristi Dănileț susține că actul respectiv a fost semnat de o persoană care a depăşit durata maximă a mandatului prevăzută în legea fundamentală. Drept urmare, opinează el, actul ar trebui respins.

Fostul judecător nu a ridicat această problemă anterior, la alte sesizări formulate pe diferite spețe de Renate Weber. El a ridicat problema în contextul controverselor legate de ordonanța care plasează guvernul Bolojan în afara Constituției.

„Sesizarea CCR semnată de Avocatul Poporului cu privire la OUG 38/2026 nu este valabilă. Pentru că a semnat-o o persoană care nu mai este Avocatul Poporului, depăşind durata maximă a mandatului prevăzută în legea fundamentală. Constituţia spune clar: mandatul durează 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. Actualul Avocat al Poporului a avut deja două mandate complete. Totuşi, continuă să rămână în funcţie pentru că Parlamentul nu a numit încă un succesor”, este de părere fostul judecător într-o postare pe Facebook.

Fostul judecător face trimitere la Constituție

Potrivit fostului magistrat Cristi Dănileț, posibilitatea prelungirii mandatului este prevăzută în Constituție doar în cazul șefului statului și a membrilor guvernului.

„E adevărat, Legea 35/1997 spune că mandatul continuă până când noul Avocat al Poporului depune jurământul. Dar Constituţia e deasupra legii. Or, Constituţia limitează mandatul tocmai pentru ca nicio funcţie importantă din stat să nu devină permanentă prin pasivitatea politicienilor. Altfel, orice majoritate parlamentară ar putea ocoli Constituţia foarte simplu: nu mai numeşte succesorul şi lasă aceeaşi persoană în funcţie la nesfârşit”, precizează Danileţ.

El este de părere că în cazul de faţă este vorba despre o ignorare sau chiar despre o încălcare intenționată a prevederilor constituționale. Drept urmare, mai spune, dacă ar fi magistrat constituțional ar respinge sesizarea formulată de Renate Weber ca inadmisibilă.

„Într-un stat de drept legea nu poate bate Constituţia, temporarul nu poate deveni permanent, iar inacţiunea Parlamentului nu poate modifica indirect durata unui mandat constituţional. Nu discut aici persoana care ocupă funcţia, ci discut principiul. Pentru că CCR e gardianul Constituţiei şi această respingere ar fi singura formă de «presiune» asupra Parlamentului să îşi îndeplinească obligaţiile”, explică Danileţ

De unde vine problema ridicată de Cristi Dănileț

Fostul magistrat Cristi Dănileț a transmis acest mesaj pe fondul controverselor ridicate de adoptarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Avocatul Poporului a sesizat CCR invocând o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la actul normativ cunoscut și ca Ordonanța SAFE.

În sesizare se arată că guvernul a încălcat obligația constituţională de solicitare a avizului Consiliului Legislativ şi interdicția constituţională privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.

Doi foști judecători ai Curții Constituționale, Tudorel Toader și Augustin Zegrean au declarat că Ordonanța SAFE încalcă prevederile Constituției și ar putea fi anulată integral de CCR. Ei au subliniat că un guvern interimar nu mai are dreptul să emită ordonanțe de urgență. Controversele vizează atât legalitatea actului normativ, cât și efectele economice și juridice produse după publicarea în Monitorul Oficial.

Pe de altă parte, purtătorea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, îi contrazice pe cei doi magistrați constituționali. Ea spune că, de fapt, actul normativ ar fi fost adoptat anterior căderii guvernului, chiar dacă nu avea avizul Consiliului Legislativ, obligatoriu.

