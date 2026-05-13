Pe măsură ce vara se apropie, tot mai mulți români încep să-și facă planuri de . Interesul pentru concediile din perioada iunie-septembrie crește de la o zi la alta. Mulți și-au rezervat deja sejururile încă din primele luni ale anului. Totuși, există încă persoane care caută acum cele mai bune oferte pentru această vară.

De ce sunt românii mai atenți atunci când își aleg vacanța

Chiar dacă perioada economică actuală îi face mai prudenți, românii nu renunță la vacanțe. Tot mai mulți analizează atent fiecare alegere înainte de a face o rezervare. Oamenii compară ofertele, cer mai multe detalii și vor să fie siguri că experiența aleasă merită investiția. Interesul pentru concedii rămâne ridicat, inclusiv pentru destinațiile exotice, însă deciziile sunt luate mai calculat decât în anii trecuți.

În cazul vacanțelor complexe, turiștii nu mai urmăresc doar cel mai mic preț. Mulți caută pachete bine organizate, cu zboruri convenabile, hoteluri atent alese și transferuri sigure. De asemenea, oamenii își doresc suport pe toată durata călătoriei, pentru a evita situațiile neprevăzute. Atunci când trebuie să își ajusteze bugetul, cei mai mulți turiști aleg să facă mici compromisuri legate de perioada plecării sau numărul de nopți. De asemenea, mulți preferă să aleagă o altă categorie de hotel, fără să renunțe complet la destinația dorită.

Pentru mulți români, prețul rămâne un criteriu important, însă nu mai este singurul aspect care contează. Turiștii sunt tot mai interesați de confort, siguranță, flexibilitate și de garanția că vor avea parte de o experiență fără probleme. În plus, mulți vor să știe că există sprijin rapid și eficient în cazul unor situații neprevăzute apărute în timpul vacanței.

Ce trebuie să urmărească românii atunci când își aleg vacanța

Datele arată că prețul mediu pentru o rezervare este de aproximativ 4.093 de euro. Cele mai multe căutări ale românilor se încadrează în intervalul de buget 3.000-5.000 de euro. Acest lucru arată că turiștii nu mai caută doar cele mai ieftine variante, ci încearcă să găsească un echilibru între buget, confort și siguranță.

În cazul vacanțelor complexe, diferența nu este făcută doar de destinație, ci și de modul în care este organizată întreaga experiență. Aceeași destinație poate oferi experiențe complet diferite, în funcție de hoteluri, zboruri, transferuri, ritmul itinerariului și nivelul de suport oferit turiștilor.

Sorin Stoica, CEO și fondator al Eturia, a explicat că turiștii ar trebui să privească dincolo de prețul afișat atunci când compară ofertele.

„Primul sfat este să nu compare doar prețul. Două vacanțe în aceeași destinație pot părea similare, dar pot fi foarte diferite ca zboruri, hoteluri, transferuri, poziționare, condiții de anulare și suport. Un tarif mai mic nu înseamnă întotdeauna o alegere mai bună. Al doilea sfat este să planifice din timp, mai ales pentru vacanțele complexe. Al treilea sfat este să pornească de la obiectivul vacanței, nu doar de la ofertă. Să se întrebe ce își doresc: relaxare, explorare, natură, cultură, timp în familie, confort, aventură. Bugetul este important, dar trebuie folosit ca instrument de construcție a vacanței, nu singurul criteriu de decizie”, a declarat acesta pentru Libertatea.

Ce destinații preferă românii pentru vacanțele din această vară

Pe măsură ce sezonul vacanțelor se apropie, tot mai mulți români încep să caute destinațiile ideale pentru concediul de vară. Printre cele mai populare alegeri se află în continuare Spania, Italia și , preferate atât pentru city break-uri, cât și pentru sejururi relaxante. Aceste destinații atrag turiștii datorită climei plăcute, peisajelor spectaculoase și atmosferei vibrante. În același timp, românii sunt tot mai interesați de vacanțe complexe și experiențe personalizate, organizate până la cele mai mici detalii.

Potrivit fondatorului Eturia, turiștii caută tot mai des circuite bine puse la punct și vacanțe exotice adaptate preferințelor fiecăruia. Un interes ridicat există pentru circuitele de grup cu însoțitor, care au devenit una dintre cele mai apreciate opțiuni de călătorie. Acestea reprezintă aproximativ jumătate dintre vacanțele complexe vândute în prezent. Românii apreciază organizarea eficientă, grupurile restrânse, traseele bine stabilite și siguranța de a avea suport pe tot parcursul experienței.