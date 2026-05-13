Copaci prăbușiți și zeci de intervenții în timpul codului galben. Cum a arătat lupta pompierilor cu rafalele puternice (FOTO)

Iulia Petcu
13 mai 2026, 19:19
sursa foto: Meteoplus
Rafalele puternice care au lovit Capitala în timpul codului galben au pus echipajele de intervenție într-o cursă continuă contra timpului. În mai puțin de 30 de ore, pompierii din București și Ilfov au răspuns la zeci de apeluri, după ce copaci, elemente de construcție și chiar un stâlp au devenit pericole reale pentru oameni și trafic.

Cum a început valul de intervenții provocat de vântul puternic

Datele transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov arată că primele solicitări au venit încă din dimineața zilei de 12 mai. În intervalul 10:00, 12 mai – 06:00, 13 mai, salvatorii au gestionat 17 intervenții în București și județul Ilfov.

Cele mai multe cazuri au fost în București, unde echipajele au intervenit pentru îndepărtarea a 13 copaci căzuți, a două elemente de construcție desprinse și a unui stâlp care risca să se prăbușească.

În urma acestor incidente, zece autoturisme au fost avariate, iar pompierii au fost nevoiți să intervină rapid pentru eliberarea zonelor afectate.

Ce s-a întâmplat după primele ore de cod galben

Problemele nu s-au oprit odată cu primele intervenții, iar miercuri dimineață numărul apelurilor a continuat să crească. În intervalul 06:00 – 14:00, pe 13 mai, echipajele ISU București-Ilfov au gestionat alte 24 de situații de urgență, toate în Capitală.

Potrivit bilanțului transmis de instituție, noile solicitări au vizat 20 de copaci căzuți și patru elemente de construcție desprinse, pe fondul intensificării rafalelor de vânt. În urma acestor incidente, alte 15 autoturisme au fost avariate, ceea ce a ridicat rapid bilanțul pagubelor materiale.

În total, pompierii au intervenit în 41 de situații de urgență, iar 25 de mașini au fost avariate din cauza efectelor produse de vântul puternic, relatează stiripesurse.ro.

