Noul anunț al organizatorilor concursului Eurovision: Ucraina nu este de acord cu decizia

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a reiterat că Eurovision 2023 nu va avea loc în Ucraina, în contextul în care autoritățile ucrainene au cerut schimbarea hotărârii ca următoarea ediție a Eurovision să aibă loc în altă țară, informează .

„EBU înțelege pe deplin dezamăgirea care a salutat anunțul că Eurovision Song Contest (ESC) 2023 nu poate fi organizat în Ucraina, țara câștigătoare a acestui an.

Decizia a fost ghidată de responsabilitatea EBU de a se asigura că sunt îndeplinite condițiile pentru a garanta siguranța și securitatea tuturor celor care lucrează și participă la eveniment, a cărui planificare trebuie să înceapă imediat în țara gazdă”

Organizatorii concursului au raportat că cel puțin 10 mii de persoane au fost acreditate , inclusiv echipa de filmare, angajați, jurnaliști. La eveniment sunt așteptați să participe și aproximativ 30.000 de fani din întreaga lume, siguranța cărora este prioritară.

„Ca răspuns la chestionarul de securitate al EBU, o serie de riscuri care ar avea un impact asupra planificării imediate pentru un eveniment atât de mare, inclusiv riscul „sever” de raiduri aeriene/atacuri cu aeronave sau atacuri cu drone sau rachete, care pot provoca victime semnificative, au fost evidenţiată de evaluarea ucraineană care ne-a fost oferită”, se arată în comunicat.

Reacția Ucrainei

„Ucraina nu este de acord cu natura unei astfel de decizii – am fost puşi în faţa faptului împlinit, fără discuţii sau alte opţiuni. Dar credem ferm că avem toate motivele să negociem pentru găsirea unei soluţii care să satisfacă toate părţile.

Am câştigat cinstit Eurovision şi am îndeplinit toate condiţiile la termen în ceea ce priveşte procesul de aprobare a organizării concursului în Ucraina – am oferit răspunsuri şi garanţii de securitate şi posibile locuri pentru concurs.

Găzduirea Eurovision 2023 în Ucraina este un semnal puternic către întreaga lume care susţine acum Ucraina. Vom cere schimbarea deciziei, pentru că noi credem că vom putea îndeplini toate cerinţele, după cum am subliniat în dialogul cu EBU.

De aceea cerem negocieri suplimentare cu privire la găzduirea Eurovision 2023 în Ucraina”, declara, după anunțul EBU, ministrul ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkacenko.

– care a avut loc la Torino – a fost câștigat de Ucraina, reprezentată de trupa Kalush Orchestra, a cărei piesă „Stefania” amestecă hip-hop-ul și muzică tradițională pe versuri scrise înainte de război („Întotdeauna voi găsi drumul spre casă chiar și dacă toate drumurile sunt distruse”).