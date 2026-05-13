Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că datele recente publicate de Institutul Național de Statistică confirmă eșecul guvernului condus de Ilie Bolojan și justifică gestul formațiunii de a depune o moțiune de cenzură.

Petrișor Peiu: 13 mai ar fi fost ziua moțiunii

Petrișor Peiu susține că România se confruntă cu o criză economică severă, marcată de scădere economică, inflație ridicată și declin industrial, pe fondul politicilor promovate de actuala coaliție de guvernare.

„13 mai 2026, ziua în care am anunțat, cu două luni în urmă, că am fi depus moțiunea de cenzură. De ce? Pentru că astăzi economia îi dă guvernului Bolojan cel mai puternic vot de neîncredere din politică, din 2010 încoace: al treilea trimestru de scădere economică, confirmat de Institutul Național de Statistică.

Scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025; accelerarea ratei inflației anualizate la 10,7%; scăderea producției industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025.”, transmite Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Ne întoarcem în 2010

„Este imaginea unei crize economice nemaiîntâlnite din 2010. Este rezultatul politicii economice a guvernului PSD-PNL-UDMR-USR, guvern condus de Ilie Bolojan.

Şi vă mai spun ceva: nu este o criză mondială sau europeană, este doar criza noastră, generată de «noi înşine», ignorând «prin noi înşine»! De aici înainte, las analiştii politici să judece faptele şi boţii userişti să susţină în continuare bolojenismul ca negare a realităţii”, a mai declarat liderul AUR, Petrişor Peiu.

INS a anunţat, miercuri, că de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

De asemenea, economia României a scăzut în primul trimestru al anului cu 1,7%, pe serie brută, față de aceeași perioadă din 2025, arată cele mai recente de Institutul Național de Statistică.