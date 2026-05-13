Decizie istorică în Italia. Curtea de Apel din oraşul Bari a stabilit că un copil în vârstă de 4 ani are o mamă și doi tați. Hotărârea instanței, care este definitivă, a stârnit nemulţumirea conservatorilor catolici.

Un copil are doi tați, a decis justiția italiană

Copilul s-a născut în Germania şi stă acolo cu tații săi, care sunt căsătoriţi. Unul dintre bărbați este părintele biologic, mama fiind o bună prietenă a cuplului.

Tatăl non-biologic, care are cetățenie italiană și germană, a adoptat copilul conform legislației germane, dar a cerut ca adopția să fie recunoscută şi în Italia.

O autoritate locală i-a respins iniţial cererea, suspectând că băiatul a fost adus pe lume de o mamă-surogat în străinătate, practică incriminată în Italia. Însă Curtea de Apel din oraşul Bari a răsturnat această decizie, respingând ipoteza, informează

„Trei oameni doresc cu toţii să fie părinţii acestui copil”

„Nu a fost vorba nicio înţelegere secretă privind maternitatea surogat, e doar un caz în care trei oameni doresc cu toţii să fie părinţii acestui copil și instanţa a recunoscut acest lucru”, a declarat Pasqua Manfredi, avocata unuia dintre cei doi taţi.

Asociația catolică Pro Vita & Famiglia a criticat verdictul instanței, avertizând că recunoaşterea uniunilor între persoane de acelaşi sex „a răsturnat legislaţia familiei, expunând minorii la experimente sociale şi ideologice”.