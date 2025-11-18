Peste 114 milioane de copii și adolescenți suferă astăzi de hipertensiune, aproape dublu față de acum două decenii, potrivit unei analize globale. Creșterea alarmantă este asociată cu infantilă, dietele nesănătoase și sedentarismul.

Despre ce este vorba

O analiză publicată în The Lancet Child and Adolescent Health arată că prevalența hipertensiunii la copiii și adolescenții sub 19 ani a crescut de la 3,2% la 6,2% în numai 20 de ani, conform

Rezultatele se bazează pe o meta-analiză a datelor din 96 de studii incluzând peste 400.000 de copii din 21 de țări.

Experții avertizează că cei 114 milioane de minori afectați riscă probleme medicale severe pe parcursul vieții, de la boli cardiovasculare și renale până la alte complicații grave.

Obezitatea infantilă, principalul factor al creșterii hipertensiunii

Revizuirea arată că obezitatea a fost un „factor determinant substanțial” în această explozie de cazuri. Aproape 19% dintre copiii obezi suferă de hipertensiune, comparativ cu mai puțin de 3% dintre cei cu greutate normală.

„Creșterea aproape dublă a hipertensiunii la copii în 20 de ani ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru profesioniștii din sănătate și pentru îngrijitori”, a spus autorul studiului, prof. Igor Rudan.

Conform datelor, încă 8,2% dintre copii și adolescenți prezintă prehipertensiune, iar fenomenul devine tot mai frecvent la adolescenți: 11,8% în rândul lor, comparativ cu aproximativ 7% în rândul copiilor.

Medicii subliniază că tensiunea arterială crește rapid în prima parte a adolescenței, atingând un vârf în jurul vârstei de 14 ani, mai ales la băieți.

Avertismentele medicilor

„Această creștere accentuată a hipertensiunii la copii este profund îngrijorătoare și este determinată în mare măsură de creșterea obezității infantile — o afecțiune complet prevenibilă”, a spus prof. Steve Turner.

Potrivit acestuia, pediatrii văd tot mai des copii afectați nu doar de hipertensiune, ci și de diabet de tip 2, astm și probleme de sănătate mintală.

„Știm că hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru o moarte timpurie din cauza deteriorării sistemului cardiovascular și a altor organe. Copiii sănătoși devin adulți sănătoși, dar cu astfel de tendințe, mă tem că fără acțiuni urgente ne îndreptăm spre o urgență de sănătate publică”, afirmă prof. Steve Turner.

Rata globală a hipertensiunii la minori aproape s-a dublat între 2000 și 2020, afectând astăzi 114 milioane de copii.

Despre prevenție

Autoarea studiului, dr. Peige Song, atrage atenția asupra rolului esențial al părinților în prevenirea hipertensiunii.

Creșterea cazurilor este „determinată în mare parte de factori de stil de viață precum dietele nesănătoase, scăderea activității fizice și creșterea prevalenței obezității infantile”, a spus ea.

„Hipertensiunea la copii și adolescenți a devenit o problemă substanțială de sănătate publică”, a mai spus ea, subliniind necesitatea unei diete echilibrate, reducerea consumului de sare și zahăr, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și promovarea activității fizice regulate.

Prof. Bryan Williams avertizează și el asupra efectelor pe termen lung: „Tensiunea ridicată în copilărie persistă adesea până la maturitate, crescând riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral mai târziu în viață”.