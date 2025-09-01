B1 Inregistrari!
Eveniment » Nutriționiștii au explicat de ce ne trezim cu fața umflată de dimineață

Nutriționiștii au explicat de ce ne trezim cu fața umflată de dimineață

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 08:42
Sursa Foto: Freepik.com

Fața umflată de dimineață nu este doar semnul că nu te-ai odihnit suficient. Acest aspect poate fi influențat și de ceea ce mănânci. Iată ce spun nutriționiștii!

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Prevenție

Despre ce este vorba

Fața umflată de dimineață, de cele mai multe ori, este un semn al retenției de apă.

Explicația este următoarea: corpul reține lichide ca răspuns la excesul de sare, alcool sau histamine. Ulterior, acest efect se observă în zonele delicate, cum ar fi pleoapele sau obrajii, conform Click.

Alimentele care influențează efectul:

  • Alimentele sărate (chipsurile, snacksurile, fast-food-ul sau conservele conțin cantități mari de sodiu). Ele determină organismul să rețină apă și influnțează atât aspectul pielii, cât și tonusul muscular facial.
  • Alcoolul: Acesta deshidratează, iar corpul răspunde prin retenție de lichide câteva ore mai târziu. Astfel, ai ochi umflați și o senzație de „față grea”.
  • Produsele lactate: Pot declanșa inflamații subtile, dar destul de evidente dimineața.
  • Alimentele fermentate și vinul roșu: conțin histamine, care pot provoca reacții inflamatorii sau alergice ușoare la persoanele sensibile.

Prevenție

Cele mai predispuse persoane la aceste edeme matinale sunt:

  • Persoanele cu hipertensiune arterială;
  • Femeile aflate în perioade de fluctuații hormonale (PMS, perimenopauză, menopauză);
  • Cei care suferă de hidratare insuficientă sau de stres cronic.

Pentru prevenție:

  • Hidratează-te corespunzător!
  • Include alimente bogate în potasiu! Ajută la eliminarea sodiului și echilibrează fluidele din corp.
  • Evită mesele târzii și bogate!
  • Dormi cu capul ușor ridicat! Această poziție sprijină drenajul limfatic și previne acumularea de lichide în zona feței.
