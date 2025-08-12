Adrian Enache este admirat de publicul larg nu doar pentru talentul său în materie de muzică, ci și pentru grija pe care o are la capitolul sănătate. În cadrul unui podcast, artistul a vorbit despre un ritual pe care-l face în fiecare dimineață și care-l ajută să aibă energia necesară pentru o zi activă. Se pare însă că sfatul său a fost privit cu scepticism de către unii nutriționiști, care au ținut să facă anumite precizări pentru oamenii care își doresc să urmeze exemplul solistului.

Cum își începe Adrian Enache dimineața

Invitat în cadrul unui podcast, Adrian Enache a vorbit despre un ritual pe care îl face dimineața și care-l ajută nu doar să-și înceapă ziua bine, dar îi și potolește pofta de mâncare. Imediat după ce se trezește, artistul face o rugăciune și bea apă caldă, pe stomacul gol.

„Prima oară, când mă trezesc, îmi fac rugăciunea. Apoi beau apă, pe stomacul gol, este un tratament japonez, efectul este ca cel al unei farfurii, pe care o pui în chiuvetă, sub jetul de apă, după ce ai mâncat grăsimi.

caldă îți spală farfuria, în proporție de 70%, fără să o atingi. Așa face și această apă cu stomacul gol, ți-l degresează și-ți taie și pofta de mâncare. Apa cu rugăciune, știți cum e combinația? Nu-ți mai trebuie nimic!”, a spus artistul.

Ce spun nutriționiștii despre ritualul lui Adrian Enache

Nutriționista Codruța Pantelimon a fost de acord cu Adrian Enache în ceea ce privește benefiicile consumului de apă caldă dimineața, însă a dorit să facă anumite precizări despre un aspect la care ar trebui să fie atenți oamenii.

