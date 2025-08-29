Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a transmis un mesaj dur companiilor de handling din aeroporturi, după ce mulți pasageri s-au plâns că bagajele le-au fost avariate sau le-au dispărut obiecte.

Oficialul a solicitat controale mai dure și criterii mai severe la angajarea în acest domeniu.

Care este mesajul ministrului și care sunt reacțiile la plângerile pasagerilor

Măsuri cerute de Ciprian Șerban

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciprian Șerban a declarat că ministerul a primit numeroase sesizări de la călători privind probleme cu bagajele transportate în aeroporturi. „Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunși la destinație, și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă”, a scris ministrul, potrivit .

Acesta a menționat că pasagerii plătesc pentru siguranță și respect, nu pentru neglijență sau pierderi. „Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranță și respect, nu ca să-și vadă lucrurile stricate sau dispărute”, a mai precizat oficialul, potrivit declarației publice.

Ciprian Șerban a declarat că a solicitat Autorității Civile și Transporturi să crească numărul inspecțiilor la companiile de handling.

De asemenea, a cerut ca firmele din acest sector să acorde o atenție sporită selecției și instruirii angajaților.

„Solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție, instruire și monitorizare a angajaților. Integritatea și profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”, a explicat ministrul, conform postării.

Totodată, Șerban a menționat că a fost sesizat din nou în cursul zilei cu privire la o situație asemănătoare și a felicitat instituțiile statului pentru reacția rapidă: „Astăzi am fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situație și vreau să îi felicit pe reprezentanții structurilor statului care s-au mobilizat rapid și au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil”, a adăugat acesta.

Ministrul a spus că respectul față de pasageri reflectă respectul față de munca și reputația celor implicați. „Respectul față de pasageri înseamnă respect față de munca și reputația fiecăruia dintre noi. Prin responsabilitate și transparență putem construi încredere și putem evita astfel situații neplăcute care ne afectează pe toți”, a conchis Ciprian Șerban în