B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”

Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 16:43
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Ciprian Șerban (PSD), ministrul Transporturilor. Sursa foto: Ciprian Șerban / Facebook

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a transmis un mesaj dur companiilor de handling din aeroporturi, după ce mulți pasageri s-au plâns că bagajele le-au fost avariate sau le-au dispărut obiecte.

Oficialul a solicitat controale mai dure și criterii mai severe la angajarea în acest domeniu.

Cuprins:

  • Care este mesajul ministrului și care sunt reacțiile la plângerile pasagerilor
  • Măsuri cerute de Ciprian Șerban

Care este mesajul ministrului și care sunt reacțiile la plângerile pasagerilor

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciprian Șerban a declarat că ministerul a primit numeroase sesizări de la călători privind probleme cu bagajele transportate în aeroporturi. „Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunși la destinație, și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă”, a scris ministrul, potrivit Agerpres.

Acesta a menționat că pasagerii plătesc pentru siguranță și respect, nu pentru neglijență sau pierderi. „Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranță și respect, nu ca să-și vadă lucrurile stricate sau dispărute”, a mai precizat oficialul, potrivit declarației publice.

Măsuri cerute de Ciprian Șerban

Ciprian Șerban a declarat că a solicitat Autorității Aeronautice Civile și Poliției Transporturi să crească numărul inspecțiilor la companiile de handling.

De asemenea, a cerut ca firmele din acest sector să acorde o atenție sporită selecției și instruirii angajaților.

„Solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție, instruire și monitorizare a angajaților. Integritatea și profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”, a explicat ministrul, conform postării.

Totodată, Șerban a menționat că a fost sesizat din nou în cursul zilei cu privire la o situație asemănătoare și a felicitat instituțiile statului pentru reacția rapidă: „Astăzi am fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situație și vreau să îi felicit pe reprezentanții structurilor statului care s-au mobilizat rapid și au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil”, a adăugat acesta.

Ministrul a spus că respectul față de pasageri reflectă respectul față de munca și reputația celor implicați. „Respectul față de pasageri înseamnă respect față de munca și reputația fiecăruia dintre noi. Prin responsabilitate și transparență putem construi încredere și putem evita astfel situații neplăcute care ne afectează pe toți”, a conchis Ciprian Șerban în postarea sa de pe Facebook.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Eveniment
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Eveniment
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Externe
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Eveniment
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Eveniment
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Eveniment
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Uleiul de floarea-soarelui: dușman sau aliat al sănătății? Ce spun specialiștii
Eveniment
Uleiul de floarea-soarelui: dușman sau aliat al sănătății? Ce spun specialiștii
Un cuplu a părăsit mașina în care se afla și a luat-o pe jos, pe marginea autostrăzii. Cei doi aveau de prins un avion
Eveniment
Un cuplu a părăsit mașina în care se afla și a luat-o pe jos, pe marginea autostrăzii. Cei doi aveau de prins un avion
Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
Eveniment
Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
Eveniment
De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
Ultima oră
16:57 - Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
16:55 - Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
16:52 - Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
16:26 - Guvernul adoptă „Pachetul 2”. Ce prevede reforma pensiilor magistraților și care sunt noile măsuri fiscale
16:24 - Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
16:02 - Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
16:01 - Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
15:31 - Daniel David: „Educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului”/„Putem ieși din această situație doar împreună
15:24 - Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
14:58 - Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu