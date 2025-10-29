O femeie, în vârstă de 80 de ani, călătorea pe un vas de , însă ea a fost uitată pe o insulă din . Ulterior, echipajul vasului s-a întors după ea, însă a fost prea târziu. A fost găsită fără suflare. Iată cum s-a întâmplat totul!

Drumeție cu sfârșit tragic

Femeia făcea o drumeție pe Insula Lizard, la 250 km nord de Cairns, împreună cu alți pasageri ai vasului de croazieră Coral Adventurer, conform Adevărul.

Obosită fiind, femeia a decis să se separe pentru scurt timp de grup, pentru a se odihni. Între timp, vasul a părăsit insula în jurul apusului, dar s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul a realizat că femeia lipsea.

Cu toate acestea, era mult prea târziu. După operațiuni ample de căutare, femeia a fost găsită, însă…fără viață.

O anchetă a fost deschisă

Autoritatea Australiană pentru Siguranța Maritimă (AMSA) a declarat că investighează cazul și că se va întâlni cu echipajul navei când aceasta va acosta în Darwin, la sfârșitul acestei săptămâni.

AMSA a fost anunțată de dispariția femeii de către căpitanul vasului. Aceasta a declarat că ia în serios siguranța pasagerilor și a echipajului de la bordul navelor comerciale, iar cazul va fi investigat.

Directorul executiv al Coral Expeditions, Mark Fifield, a declarat că personalul a contactat familia femeii și i-a oferit sprijin în legătură cu „moartea tragică”.

Regrete și sprijin

„În timp ce ancheta incidentului continuă, regretăm profund că acest lucru s-a întâmplat și oferim sprijinul nostru deplin familiei femeii”, a spus directorul executiv, Fifield.

Poliția din Queensland a declarat că va fi întocmit un raport pentru medicul legist în cazul „morții subite și neînțelese” a femeii.

Bătrâna se afla la prima oprire a unei croaziere de 60 de zile în jurul Australiei. Biletele pentru această călătorie au costat zeci de mii de dolari.