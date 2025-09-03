B1 Inregistrari!
Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră

Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră

Selen Osmanoglu
03 sept. 2025, 09:36
Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră
Sursa Foto: Flickr.com

Lynnelle, creatoarea canalului de YouTube Poverty to Paradise, își prezintă viața pe internet. După un an greu, a vândut casa, a divorțat, și-a dat demisia de la jobul obișnuit și a renunțat la aproape toate bunurile personale. Ea a ales viața pe mare și a prezentat-o abonaților.

Cuprins

  • Câți bani cheltuie
  • 267 de nopți pe croaziere

Câți bani cheltuie

Lynnelle a vorbit și despre partea financiară. Venitul ei anual depășește puțin 60.000 de dolari (aproximativ 44.000 de lire sterline).

Cheltuielile anuale pentru croaziere, hoteluri, mâncare și transport ale femeii au fost de 25.211 dolari (aproximativ 1.556 lire pe lună), mai puțin decât media lunară a unei persoane singure în Statele Unite, de 2.924 dolari (aproximativ 2.186 lire), conform Click.

„Încerc să rămân sub 2.500 de dolari pe lună. Chiar și după taxe și cheltuieli YouTube, bugetul acoperă pe deplin viața mea full-time pe croaziere”, a spus Lynnelle.

267 de nopți pe croaziere

Lynnelle a petrecut 267 de nopți pe croaziere, 73 în hoteluri și 25 cu familia. Croazierele sunt cele mai costisitoare, spune ea.

199 de zile pe 24 de croaziere Carnival, 54 de zile pe 11 croaziere Royal Caribbean și câte una cu Holland America și Princess au costat 15.397 dolari (aproximativ 11.465 lire).

Viața pe mare este specială și oferă sentimentul de libertate, însă vine și ea cu unele dificultăți. Lynnelle spune că s-a confruntat cu următoarele:

  • Fusul orar schimbător;
  • Probleme la spălătorie;
  • Aglomerația;
  • Lipsa intimității;
  • Vremea furtunoasă.
