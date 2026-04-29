Prețul motorinei din România ar putea crește în următoarele zile până la 9,4-9,6 lei pe litru, iar unele stații de alimentare riscă să rămână temporar fără stocuri, pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului și al creșterii cererii, avertizează Asociația Energia Inteligentă.

Scumpiri inevitabile pe piața carburanților

Președintele Asociației Energia Inteligentă ( ), Dumitru Chisăliță, susține că motorina se află într-o nouă fază de creștere. Potrivit acestuia, prețul actual de aproximativ 9,3 lei pe litru ar putea urca rapid în zilele următoare, iar direcția pieței este în continuare ascendentă, scrie Agerpres.

Specialistul explică faptul că scumpirea nu este bruscă, ci una „lentă și constantă”, influențată de evoluția barilului de petrol și de instabilitatea geopolitică.

Petrolul, la niveluri ridicate pe piața internațională

Cotația petrolului Brent se menține în jurul valorii de 110 dolari pe baril, iar fluctuațiile sunt puternic influențate de tensiunile internaționale. În acest context, intervalul estimat pentru perioada următoare este de 106-116 dolari pe baril.

Potrivit analizei, piața nu mai este caracterizată de stabilitate, ci de incertitudine și reacții emoționale, ceea ce se reflectă direct în prețul carburanților.

Posibile lipsuri temporare la unele stații

Pe lângă scumpiri, există și riscul apariției unor probleme de aprovizionare în anumite stații de alimentare. AEI atrage atenția că astfel de situații pot apărea atunci când diferențele de preț dintre rețele devin foarte mari, iar clienții se îndreaptă masiv către stațiile mai ieftine.

Acest fenomen poate duce la golirea rapidă a stocurilor locale, fără ca piața națională să fie afectată în ansamblu.

Efectul de panică și comportamentul consumatorilor

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, un alt factor important este comportamentul șoferilor. Alimentările preventive și reacțiile de tip „panică” pot amplifica dezechilibrele temporare, ducând la impresia unor lipsuri reale de carburant.

În unele cazuri, stațiile rămân fără motorină nu din lipsă de resurse la nivel național, ci din cauza ritmului foarte rapid de consum.

Intervențiile statului și efectele asupra pieței

Guvernul a introdus măsuri precum plafonarea adaosului comercial și raportări obligatorii pentru companiile din domeniu, cu scopul de a stabiliza prețurile. Totuși, aceste intervenții pot reduce flexibilitatea pieței, susține analiza AEI.

În acest context, companiile își ajustează strategiile pentru a-și proteja stocurile și marjele de profit, ceea ce poate duce la distribuție inegală în anumite zone.

Scenarii pentru perioada următoare

Specialistul avertizează că există și un scenariu optimist, în care prețurile ar putea stagnă sau chiar scădea ușor, dacă tensiunile internaționale se reduc.

Totuși, scenariul considerat mai probabil este cel al unei noi creșteri, care ar putea duce motorina chiar spre pragul de 10 lei pe litru.