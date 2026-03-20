Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 21:16
Sursa foto: Profimedia
Cuprins
  1. Strategia prin care Rusia vrea să interzică influența externă
  2. Condițiile tehnice impuse platformelor de inteligență artificială
  3. Termenul de intrare în vigoare pentru noile reguli digitale

Rusia vrea să interzică instrumentele de inteligență artificială străine, precum ChatGPT, Claude sau Gemini, dacă acestea nu respectă noile reguli privind controlul datelor și reglementarea sectorului.

Strategia prin care Rusia vrea să interzică influența externă

Această măsură face parte dintr-un plan mult mai mare pentru crearea unui „internet suveran”, protejat de influențele externe. Ministerul rus pentru Dezvoltare Digitală susține că noile reguli sunt necesare pentru a proteja cetățenii de manipulare ascunsă și de algoritmi discriminatorii. Autoritățile ruse consideră că această aliniere la valorile morale tradiționale este esențială pentru securitatea națională.

În acest context, statul rus își va acorda puteri extinse pentru a limita orice tehnologie care transferă datele utilizatorilor în afara granițelor țării. Această mișcare ar putea favoriza în mod direct dezvoltarea unor soluții locale de inteligență artificială, precum cele create de companiile Sberbank sau Yandex.

Condițiile tehnice impuse platformelor de inteligență artificială

Potrivit noului proiect de lege, tehnologiile IA vor fi restricționate în anumite condiții stabilite clar de legislație. Toate modelele de inteligență artificială dezvoltate în afara Rusiei, inclusiv cele de la OpenAI, Anthropic sau Google, sunt incluse în aceste reglementări. Platformele care sunt utilizate de peste 500.000 de persoane în fiecare zi vor avea obligația să stocheze toate datele utilizatorilor ruși pe teritoriul țării. Această stocare trebuie să fie menținută pentru o perioadă de cel puțin trei ani. În schimb, unele modele străine de tip open-source, în special cele din China, ar putea fi adaptate pentru a funcționa pe infrastructura locală. Această excepție este valabilă doar dacă datele rămân în totalitate în interiorul Rusiei, scrie Reuters.

Termenul de intrare în vigoare pentru noile reguli digitale

Reglementările vor intra în vigoare oficial anul viitor, imediat după ce procesul de revizuire și aprobarea guvernamentală vor fi gata. Companiile străine au refuzat și în trecut să respecte regulile impuse de Rusia privind localizarea datelor pe servere rusești. Această situație ar putea duce acum la restricții semnificative asupra accesului publicului la cele mai avansate instrumente globale de inteligență artificială.

