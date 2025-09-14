Scandalul violent din Craiova soldat cu moartea unui om a pornit de la o căsătorie eșuată între două clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro familiei băiatului, numai că acesta a devenit violent și ea s-a întors acasă. Familia ei spune că a dat banii înapoi, dar clanurile tot au devenit rivale.

De la ce a pornit bătaia din Craiova

Cinci mașini s-au acroșat în trafic, într-un cartier de la marginea Craiovei, iar din ele au coborât indivizi înarmați cu pari imenși. Cei loviți au rămas întinși pe asfalt, iar unul dintre ei, un bărbat de 38 de ani, chiar a murit din cauza loviturilor primite.

Conflictul a pornit de la căsătoria eșuată între o fată de 17 ani și un băiat de 24.

„S-a format o altercație între părinții fetei și părinții băiatului din cauza comportamentului negativ al părinților băiatului și al acestuia față de poziția fetei. În urma despărțirii de bărbat, părinții fetei au înapoiat pretențiile care au fost luate la momentul respectiv de la părinții băiatului”, a susținut Vasile Velcu, liderul romilor, pentru

Familia băiatului spune că ar fi plătit 50.000 de euro pentru fată, dar familia tinerei afirmă că a returnat banii când aceasta a plecat de la soțul ei.

Anul trecut, tânăra a făcut plângere la Poliție că era amenințată de băiat și chiar a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni.

Cum s-a terminat scandalul

În urma bătăii din stradă, trei indivizi au fost reținuți. Unul de 20 de ani e acuzat de omor, iar alți doi, de 17 și 47 de ani, sunt cercetați pentru încăierare și tulburarea liniștii publice. Patru răniți sunt internați sub pază.

Pentru a preveni reluarea scandalului, polițiști și jandarmi patrulează permanent într-un perimetru de siguranță publică, format între locuințele celor două familii rivale.