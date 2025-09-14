B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bătaia din Craiova a pornit de la o căsătorie aranjată și eșuată. Tânăra fusese „cumpărată” cu 50.000 de euro

Bătaia din Craiova a pornit de la o căsătorie aranjată și eșuată. Tânăra fusese „cumpărată” cu 50.000 de euro

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 22:03
Bătaia din Craiova a pornit de la o căsătorie aranjată și eșuată. Tânăra fusese „cumpărată” cu 50.000 de euro
Sursa foto: Captură video - Știrile Pro TV
Cuprins
  1. De la ce a pornit bătaia din Craiova
  2. Cum s-a terminat scandalul

Scandalul violent din Craiova soldat cu moartea unui om a pornit de la o căsătorie eșuată între două clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro familiei băiatului, numai că acesta a devenit violent și ea s-a întors acasă. Familia ei spune că a dat banii înapoi, dar clanurile tot au devenit rivale.

De la ce a pornit bătaia din Craiova

Cinci mașini s-au acroșat în trafic, într-un cartier de la marginea Craiovei, iar din ele au coborât indivizi înarmați cu pari imenși. Cei loviți au rămas întinși pe asfalt, iar unul dintre ei, un bărbat de 38 de ani, chiar a murit din cauza loviturilor primite.

Conflictul a pornit de la căsătoria eșuată între o fată de 17 ani și un băiat de 24.

„S-a format o altercație între părinții fetei și părinții băiatului din cauza comportamentului negativ al părinților băiatului și al acestuia față de poziția fetei. În urma despărțirii de bărbat, părinții fetei au înapoiat pretențiile care au fost luate la momentul respectiv de la părinții băiatului”, a susținut Vasile Velcu, liderul romilor, pentru Știrile Pro TV.

Familia băiatului spune că ar fi plătit 50.000 de euro pentru fată, dar familia tinerei afirmă că a returnat banii când aceasta a plecat de la soțul ei.

Anul trecut, tânăra a făcut plângere la Poliție că era amenințată de băiat și chiar a obținut un ordin de protecție pentru 6 luni.

Cum s-a terminat scandalul

În urma bătăii din stradă, trei indivizi au fost reținuți. Unul de 20 de ani e acuzat de omor, iar alți doi, de 17 și 47 de ani, sunt cercetați pentru încăierare și tulburarea liniștii publice. Patru răniți sunt internați sub pază.

Pentru a preveni reluarea scandalului, polițiști și jandarmi patrulează permanent într-un perimetru de siguranță publică, format între locuințele celor două familii rivale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Moșteanu: Există cadrul legal pentru a doborî drone, dar decizia e grea. E ușor să vorbești din București, de pe canapea / Provocările Rusiei la Marea Neagră vor continua. Noi și aliații ne pregătim pentru a le descuraja (VIDEO)
Eveniment
Moșteanu: Există cadrul legal pentru a doborî drone, dar decizia e grea. E ușor să vorbești din București, de pe canapea / Provocările Rusiei la Marea Neagră vor continua. Noi și aliații ne pregătim pentru a le descuraja (VIDEO)
Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
Eveniment
Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările
Eveniment
Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările
Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Eveniment
Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
Eveniment
Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Eveniment
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
Eveniment
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Eveniment
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Ultima oră
21:35 - Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
20:58 - Moșteanu: Există cadrul legal pentru a doborî drone, dar decizia e grea. E ușor să vorbești din București, de pe canapea / Provocările Rusiei la Marea Neagră vor continua. Noi și aliații ne pregătim pentru a le descuraja (VIDEO)
20:16 - Șefa Comisiei Europene, despre drona rusească ajunsă în România: „O amenințare gravă la adresa securității regionale”
19:43 - Suferința teribilă pentru care Dana Rogoz a ajuns la terapie: „Durerea era de nestăpânit”
19:08 - Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
18:32 - Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
17:59 - Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:24 - Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
16:59 - Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Pîslaru a explicat cauzele și ce a făcut el pentru a salva Planul (VIDEO)
16:25 - Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările