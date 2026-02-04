O călătorie obișnuită cu trenul de la -Meidling la Tullnerfeld s-a transformat într-un coșmar pentru Renate G. (58 de ani). Femeia, care suferă de atacuri de panică și deține un grad de dizabilitate de 50%, a fost amendată cu 130 de euro după ce s-a așezat câteva minute într-un compartiment de clasa întâi pentru a se calma.

Atacul de panică

„Totul s-a declanșat brusc”, a povestit femeia pentru Heute. „Inima a început să-mi bată foarte tare și mi s-a făcut greață imediat ce am urcat în tren. Nu am găsit niciun loc liber și situația s-a agravat”, a adăugat.

Pentru a se liniști, Renate s-a așezat într-un loc liber dintr-un compartiment de clasa întâi. „A fost vorba de cel mult două minute”, a mai explicat ea.

Dispută cu controlorul

Chiar în acel moment, un controlor a apărut și i-a scanat abonamentul. Între cei doi a izbucnit o dispută.

„M-a trimis la clasa a doua. Am încercat să îi explic că tocmai avusesem un atac de panică și aveam nevoie de câteva clipe pentru a mă liniști”, a spus femeia.

Amendă și somație

După ce s-a întors la clasa a doua, incidentul părea încheiat, însă câteva săptămâni mai târziu Renate a primit o amendă de 130 de euro. Trei săptămâni mai târziu, a sosit și o somație de la o firmă de recuperare a creanțelor, în valoare de 70 de euro.

Șocată, femeia a depus o plângere la serviciul clienți al ÖBB. „Nu am făcut nimic greșit și, prin urmare, solicit anularea somației”, a transmis ea.

Poziția Căilor Ferate Federale Austriece

Reprezentanții ÖBB au declarat că penalizarea a fost justificată. Potrivit purtătorului de cuvânt, Christopher Seif, controlorul a aplicat amendă „pentru comportament necooperant și încălcarea regulilor”, iar în documente „nu exista nicio mențiune privind o urgență medicală, cum ar fi un atac de panică”. În caz contrar, ar fi fost solicitat ajutor.

Seif subliniază că „amabilitatea și interacțiunea respectuoasă sunt foarte importante pentru noi”, dar că în acest caz nu se aplică niciun compromis. Penalizarea și costurile aferente rămân valabile.