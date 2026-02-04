B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt

O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt

Selen Osmanoglu
04 feb. 2026, 12:54
O femeie a fost amendată după un atac de panică în tren. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Sursa foto: Freepik / @bedneyimages
Cuprins
  1. Atacul de panică
  2. Dispută cu controlorul
  3. Amendă și somație
  4. Poziția Căilor Ferate Federale Austriece

O călătorie obișnuită cu trenul de la Viena-Meidling la Tullnerfeld s-a transformat într-un coșmar pentru Renate G. (58 de ani). Femeia, care suferă de atacuri de panică și deține un grad de dizabilitate de 50%, a fost amendată cu 130 de euro după ce s-a așezat câteva minute într-un compartiment de clasa întâi pentru a se calma.

Atacul de panică

„Totul s-a declanșat brusc”, a povestit femeia pentru Heute. „Inima a început să-mi bată foarte tare și mi s-a făcut greață imediat ce am urcat în tren. Nu am găsit niciun loc liber și situația s-a agravat”, a adăugat.

Pentru a se liniști, Renate s-a așezat într-un loc liber dintr-un compartiment de clasa întâi. „A fost vorba de cel mult două minute”, a mai explicat ea.

Dispută cu controlorul

Chiar în acel moment, un controlor a apărut și i-a scanat abonamentul. Între cei doi a izbucnit o dispută.

„M-a trimis la clasa a doua. Am încercat să îi explic că tocmai avusesem un atac de panică și aveam nevoie de câteva clipe pentru a mă liniști”, a spus femeia.

Amendă și somație

După ce s-a întors la clasa a doua, incidentul părea încheiat, însă câteva săptămâni mai târziu Renate a primit o amendă de 130 de euro. Trei săptămâni mai târziu, a sosit și o somație de la o firmă de recuperare a creanțelor, în valoare de 70 de euro.

Șocată, femeia a depus o plângere la serviciul clienți al ÖBB. „Nu am făcut nimic greșit și, prin urmare, solicit anularea somației”, a transmis ea.

Poziția Căilor Ferate Federale Austriece

Reprezentanții ÖBB au declarat că penalizarea a fost justificată. Potrivit purtătorului de cuvânt, Christopher Seif, controlorul a aplicat amendă „pentru comportament necooperant și încălcarea regulilor”, iar în documente „nu exista nicio mențiune privind o urgență medicală, cum ar fi un atac de panică”. În caz contrar, ar fi fost solicitat ajutor.

Seif subliniază că „amabilitatea și interacțiunea respectuoasă sunt foarte importante pentru noi”, dar că în acest caz nu se aplică niciun compromis. Penalizarea și costurile aferente rămân valabile.

Tags:
Citește și...
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Externe
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Profesorii protestează în Piața Victoriei. Ei cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern: „Sunt impuse fără niciun fel de studiu de impact” (VIDEO)
Eveniment
Profesorii protestează în Piața Victoriei. Ei cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern: „Sunt impuse fără niciun fel de studiu de impact” (VIDEO)
Sectorul 3, lider în colectarea selectivă: Creștere de aproape 4 ori a deșeurilor reciclabile colectate în doar șase luni
Eveniment
Sectorul 3, lider în colectarea selectivă: Creștere de aproape 4 ori a deșeurilor reciclabile colectate în doar șase luni
Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar
Eveniment
Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar
Minor de 16 ani bătut și sechestrat de patronul unui restaurant: Totul a pornit de la haine
Eveniment
Minor de 16 ani bătut și sechestrat de patronul unui restaurant: Totul a pornit de la haine
Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase
Eveniment
Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase
Cuba atinge punctul de îngheț pentru prima dată în peste 100 de ani. Cum a fost posibil un asemenea record într-o zonă tropicală
Eveniment
Cuba atinge punctul de îngheț pentru prima dată în peste 100 de ani. Cum a fost posibil un asemenea record într-o zonă tropicală
Produse suspecte de contrafacere descoperite în autocare la Giurgiu. Ce au găsit polițiștii de frontieră
Eveniment
Produse suspecte de contrafacere descoperite în autocare la Giurgiu. Ce au găsit polițiștii de frontieră
Creierul și viața online: cum afectează atenția, emoțiile și somnul? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
Creierul și viața online: cum afectează atenția, emoțiile și somnul? Iată ce spun specialiștii
ANSVSA extinde rechemarea unor formule de lapte pentru bebeluși. Cum sunt sfătuiți părinții să procedeze
Eveniment
ANSVSA extinde rechemarea unor formule de lapte pentru bebeluși. Cum sunt sfătuiți părinții să procedeze
Ultima oră
13:17 - Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”: „M-ar fi încurcat să am copii”
13:14 - Sateliții ruși și umbrele războiului invizibil din spațiu. Cum devine infrastructura orbitală europeană o țintă strategică pentru Rusia
12:57 - Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
12:45 - Profesorii protestează în Piața Victoriei. Ei cer anularea măsurilor de austeritate decise de Guvern: „Sunt impuse fără niciun fel de studiu de impact” (VIDEO)
12:44 - FRF îl pregătește pe Gheorghe Hagi pentru națională. Șanse mici ca Mircea Lucescu să mai poată continua
12:37 - Sectorul 3, lider în colectarea selectivă: Creștere de aproape 4 ori a deșeurilor reciclabile colectate în doar șase luni
12:33 - Indicatoare rutiere noi la granița cu Serbia pentru șoferii din Timiș. Cum poate fi evitat roamingul involuntar
12:25 - Minor de 16 ani bătut și sechestrat de patronul unui restaurant: Totul a pornit de la haine
12:06 - Dezghețarea alimentelor. Iată câteva metode sigure pentru a evita bacteriile periculoase
12:03 - Polonia: Ministrul Justiției, amendat după ce a încălcat o regulă de circulație. Era să lovească un pieton, în timpul unui interviu (VIDEO)