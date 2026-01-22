B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger

Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger

Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 15:14
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Sursa foto: Freepik / @montypeter
Cuprins
  1. Oprire banală, sancțiune neașteptată
  2. „Odată pornit, vehiculul trebuie pus în mișcare”
  3. Legea este clară: ralantiul, considerat poluare
  4. Amendă de 600 de euro, contestată de șofer

Un incident petrecut în capitala Austriei a stârnit controverse și discuții aprinse. Un șofer din Viena a fost amendat drastic după ce a lăsat motorul mașinii pornit timp de câteva minute, în timp ce vehiculul era staționat, pentru a dezgheța geamurile. Deși situația părea una banală, autoritățile au considerat-o o încălcare gravă a legii.

Oprire banală, sancțiune neașteptată

Incidentul a avut loc luni seara, în cartierul Ottakring din Viena. Ayhan Ç. se pregătea să plece spre casă, însă temperaturile scăzute făcuseră ca geamurile autoturismului să fie complet acoperite de gheață. Pentru a putea vedea clar, bărbatul a pornit motorul și a așteptat câteva minute ca sistemul de încălzire să își facă efectul, conform Știrile ProTv.

Potrivit propriilor declarații, mașina a rămas staționată aproximativ două-trei minute. În acest interval, lângă autoturism a oprit o autospecială de poliție neinscripționată. Agenții au bătut în geam și i-au cerut șoferului documentele.

„Odată pornit, vehiculul trebuie pus în mișcare”

Polițiștii i-au explicat că legislația austriacă interzice funcționarea motorului în timpul staționării. „Odată pornit, vehiculul trebuie pus în mișcare”, i-ar fi spus agenții.

Ayhan a încercat să explice că nu avea o racletă pentru gheață și că aștepta doar dezghețarea parbrizului, însă situația s-a complicat atunci când, la fața locului, se afla și un magistrat.

Legea este clară: ralantiul, considerat poluare

Judecătorul prezent nu a arătat nicio înțelegere și a precizat că fapta reprezintă o încălcare clară a articolului 102, alineatul 4, din Legea circulației rutiere din Austria (KFG). Conform legii, funcționarea motorului la ralanti în timpul staționării este strict interzisă și este considerată o formă de poluare evitabilă.

Clubul Auto Austriac susține aceeași poziție, precizând că nici argumentul geamurilor înghețate sau aburite nu justifică pornirea motorului pe loc.

Amendă de 600 de euro, contestată de șofer

Magistratul a decis aplicarea unei amenzi de 600 de euro, o sumă care i-a surprins inclusiv pe polițiștii prezenți. În ciuda protestelor șoferului, sancțiunea nu a fost redusă, iar Ayhan a fost obligat să semneze procesul-verbal și să primească ordinul de plată.

Într-o declarație pentru portalul „Medya Austria”, bărbatul a spus că sancțiunea este disproporționată și că va depune contestație, solicitând o analiză legală a cazului.

Potrivit Clubului Auto Austriac, deși legea prevede amenzi de până la 10.000 de euro, în astfel de situații sancțiunile aplicate în mod obișnuit sunt cuprinse între 75 și 150 de euro, ceea ce i-ar putea oferi șoferului șanse reale de câștig.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Eveniment
Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Eveniment
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Eveniment
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Eveniment
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Eveniment
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Eveniment
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Eveniment
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Eveniment
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
Eveniment
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Eveniment
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Ultima oră
15:42 - Newsweek: Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în februarie? Calendar complet
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
15:29 - Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
15:03 - Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
14:58 - Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
14:30 - Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
14:25 - Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
14:04 - Scandal la meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka. Lipsă de fair-play la Australian Open (VIDEO)
13:51 - Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
13:50 - Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”