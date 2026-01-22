Un incident petrecut în capitala Austriei a stârnit controverse și discuții aprinse. Un șofer din Viena a fost amendat drastic după ce a lăsat motorul mașinii pornit timp de câteva minute, în timp ce vehiculul era staționat, pentru a dezgheța . Deși situația părea una banală, autoritățile au considerat-o o încălcare gravă a legii.

Oprire banală, sancțiune neașteptată

Incidentul a avut loc luni seara, în cartierul Ottakring din Viena. Ayhan Ç. se pregătea să plece spre casă, însă temperaturile scăzute făcuseră ca geamurile autoturismului să fie complet acoperite de gheață. Pentru a putea vedea clar, bărbatul a pornit motorul și a așteptat câteva minute ca sistemul de încălzire să își facă efectul, conform Știrile ProTv.

Potrivit propriilor declarații, mașina a rămas staționată aproximativ două-trei minute. În acest interval, lângă autoturism a oprit o autospecială de poliție neinscripționată. Agenții au bătut în geam și i-au cerut șoferului documentele.

„Odată pornit, vehiculul trebuie pus în mișcare”

Polițiștii i-au explicat că legislația austriacă interzice funcționarea motorului în timpul staționării. „Odată pornit, vehiculul trebuie pus în mișcare”, i-ar fi spus agenții.

Ayhan a încercat să explice că nu avea o racletă pentru gheață și că aștepta doar dezghețarea parbrizului, însă situația s-a complicat atunci când, la fața locului, se afla și un magistrat.

Legea este clară: ralantiul, considerat poluare

Judecătorul prezent nu a arătat nicio înțelegere și a precizat că fapta reprezintă o încălcare clară a articolului 102, alineatul 4, din Legea circulației rutiere din Austria (KFG). Conform legii, funcționarea motorului la ralanti în timpul staționării este strict interzisă și este considerată o formă de poluare evitabilă.

Clubul Auto Austriac susține aceeași poziție, precizând că nici argumentul geamurilor înghețate sau aburite nu justifică pornirea motorului pe loc.

Amendă de 600 de euro, contestată de șofer

Magistratul a decis aplicarea unei amenzi de 600 de euro, o sumă care i-a surprins inclusiv pe polițiștii prezenți. În ciuda protestelor șoferului, sancțiunea nu a fost redusă, iar Ayhan a fost obligat să semneze procesul-verbal și să primească ordinul de plată.

Într-o declarație pentru portalul „Medya Austria”, bărbatul a spus că sancțiunea este disproporționată și că va depune contestație, solicitând o analiză legală a cazului.

Potrivit Clubului Auto Austriac, deși legea prevede amenzi de până la 10.000 de euro, în astfel de situații sancțiunile aplicate în mod obișnuit sunt cuprinse între 75 și 150 de euro, ceea ce i-ar putea oferi șoferului șanse reale de câștig.