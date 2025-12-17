B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri

O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 21:14
O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Primele incidente raportate
  2. Confirmarea suspiciunilor
  3. Suspecta, identificată cu ajutorul camerelor de supraveghere
  4. Măsurile luate de autorități

O femeie din Statele Unite a fost arestată după ce ar fi introdus lame de ras în pâine comercializată în două magazine Walmart din statul Mississippi. Autoritățile spun că faptele au pus în pericol siguranța clienților și au declanșat o anchetă penală.

Primele incidente raportate

Primul caz a fost semnalat pe 5 decembrie, în orașul Biloxi, Mississippi. Un client a reclamat că a găsit o lamă de ras într-o pâine cumpărată dintr-un supermarket Walmart. Inițial, incidentul a fost tratat ca un caz izolat, fără a fi deschisă imediat o anchetă amplă, scrie Adevărul.

La trei zile distanță, un al doilea client a raportat o situație similară într-un alt magazin din zonă, Walmart Neighborhood Market. Acesta a descoperit, de asemenea, o lamă de ras într-un produs de panificație. După acest incident, autoritățile au început să suspecteze că nu este vorba despre un accident.

Confirmarea suspiciunilor

Duminică, 15 decembrie, a fost raportat un al treilea caz. Acest incident a confirmat temerile anchetatorilor că situațiile sunt rezultatul unor acțiuni intenționate, notează Fox News. În urma acestui caz, poliția a deschis oficial o anchetă penală.

Autoritățile au considerat că repetarea incidentelor în mai multe magazine indică un pericol real pentru siguranța publică.

Suspecta, identificată cu ajutorul camerelor de supraveghere

În cadrul investigației, polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din cele două magazine Walmart din Biloxi. Astfel, a fost identificată o suspectă: Camille Benson, o femeie în vârstă de 33 de ani, din statul Texas.

După identificarea suspectei, reprezentanții Walmart au decis să retragă imediat de pe rafturi toate produsele suspecte. În urma verificărilor detaliate, au fost descoperite și alte lame de ras ascunse în pâine.

Măsurile luate de autorități

Femeia a fost reținută și pusă sub acuzare pentru tentativă de mutilare, o infracțiune gravă în legislația americană. Deocamdată, motivul acțiunilor sale nu este cunoscut.

Autoritățile au stabilit o cauțiune de 100.000 de dolari, considerând-o un pericol public. Ancheta este în desfășurare, iar poliția continuă să verifice dacă au existat și alte produse contaminate.

