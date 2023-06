O femeie din Marea Britanie susține că Andrew Tate a sufocat-o și violat-o în 2014. „Am crezut că o să mor”

O femeie din Marea Britanie susține că Andrew Tate a sufocat-o și violat-o, după ce au avut o întâlnire într-un club de noapte din Luton, în 2014. Ea s-a alăturat altor trei reclamante care au anunțat că depun o plângere civilă împotriva lui Andrew Tate, căruia i se cer despăgubiri.

Povestea femeii sufocate și violate de Andrew Tate

Tânăra are acum 30 de ani, iar când l-a întâlnit pe Andrew era studentă. „Iniţial, a fost foarte amabil şi fermecător şi am ajuns să merg acasă cu el”, a povestit femeia. „El a început să mă sugrume şi m-a sufocat atât de tare, încât mi-am pierdut cunoştinţa. Am crezut că o să mor. Când m-am trezit, el continua să mă violeze. Este greu să povestesc asta, pentru că este atât de tulburător, dar aşa a fost”, a declarat femeia, conform News.ro.

Ea și-a făcut curaj să povestească public tragedia prin care a trecut după ce a citit și poveștile altor femei care au trecut prin aceeași situația ca ea.

„Sper că povestea mea va ajuta şi alte femei să facă acelaşi lucru, deoarece este mai uşor să vorbeşti atunci când realizezi că nu eşti singur”, a declarat ea. „Iniţial, cred că am fost în negare după ce s-a întâmplat… Eram tânără şi cred că, probabil, m-am învinovăţit un pic. Mai recent, şi mai ales după ce a devenit celebru, a devenit imposibil de evitat, deoarece era şi este peste tot”, a mărturisit tânăra.

Firma de avocatură McCue Jury & Partners spune că scopul procesului intentat civil este de a face dreptate victimelor lui Tate, dar și de a încuraja „o anchetă penală în Marea Britanie cu privire la crimele lui Tate, în speranţa că acesta va fi urmărit penal şi condamnat în Marea Britanie, pe lângă acuzaţiile cu care se confruntă în România”.

Ce plângeri conține procesul civil

Cele patru femei au vârste cuprinse între 24 și 30 de ani și au intentat o acțiune civilă împotriva lui Tate pentru presupuse infracțiuni comise între 2013 și 2016, când încă locuia în Marea Britanie. Plângerile din procesul civil sunt vătămări corporale, daune psiholohice, agresiuni sexuale și fizice violente și controlul coercitiv.

O companie pe site-ul Crowdjustice a primit peste 500 de donații în valoarea totală de 15.000 de lire sterline pentru a susține acțiunea legală împotriva lui Tate în Marea Britanie, spune The Guardian.

Andrew Tate are 36 de ani și este un influencer cu cetățenie britanică și americană, care a fost plasat în , în aprilie, după ce instanța a anulat arestare preventivă. Tate este acuzat de viol, trafic de persoane și crimă organizată, iar cei doi frați și cele două românce complice