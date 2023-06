Andrew Tate și-a apărat reputația într-un interviu acordat pentru BBC: „Sunt o forță a binelui. Acționez sub îndrumarea lui Dumnezeu”

În urma deciziei Curții de Apel București de miercuri, 31 mai, , decizia fiind definitivă.

Recent, Andrew Tate a oferit un interviu pentru , în care nu susține nicio acuzație adusă legată de cultura misoginismului, ba mai mult, el și-a apărat reputație spunând că „este o forță a binelui” și că acționează „sub îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune”.

La începutul acestui an, BBC a intervievat o femeie care l-a acuzat pe Andrew Tate de viol și exploatare sexuală. În cadrul interviului, Tate a descris-o pe aceasta ca fiind „imaginară”, fiind inventată chiar de jurnaliștii BBC.

Pentru a-i fi protejată identitatea, femeia intervievată a primit pseudonimul Sophie. Andrew Tate susține că „Vă fac o favoare, oferindu-vă relevanță, vorbind cu dumneavoastră. Și vă spun acum, această Sophie, pe care BBC a inventat-o, care nu are chip. Nimeni nu știe cine este. Eu știu”.

Această femeie ajută autoritățile din România în cadrul anchetei.

În momentul în care a fost întrebat ce părere are despre afirmațiile directorului executiv al organizației „Rape Crisis” din Anglia, care s-a declara a fi „profund îngrijorată de ideologie periculoasă a culturii misogine pe care o răspândește Tate”, e la răspuns că „aceste acuzații reprezintă un gunoi”.

„Niciodată, niciodată, nu am încurajat un elev să atace un profesor, bărbat sau femeie, niciodată. Sunt împotriva fiecărei probleme din societatea modernă”, a spus Andrew Tate, atunci când, în discuție, a fost amintit subiectul în care organizațiile l-au acuzat de creșterea numărului de violență în care femeile sunt atacat și profesoarele hărțuite.

Vorbind despre comentariile pe care le-a adus de-a lungul timpului, Tate susține că au fost spuse ca o glumă, chiar și atunci când a susținut că partea intimă a femeii îi aparține bărbatului său.

„Nu știu dacă înțelegi ce este sarcasmul. Nu știu dacă înțelegi ce este contextul. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă conținut satiric”, a mai adăugat Tate, potrivit sursei citate.

Andrew Tate a negat și faptul că a recunoscut faptul că a manipulat emoțional femeile.

„Sunt cu adevărat o forță a binelui în lume. Poate că nu înțelegeți asta încă, dar o veți face în cele din urmă. Și cred cu adevărat că acționez sub îndrumarea lui Dumnezeu pentru a face lucruri bune și vreau să fac lumea un loc mai bun”, a spus el.

„Nu am nicio durere față de BBC sau orice jurnalist care încearcă să mintă despre mine. Adevărul mesajului meu este cunoscut și binele va continua să se răspândească. Toleranță și dragoste pentru toți. `Dacă ai avut milă de oi, atunci Allah te va milostivi de două ori`”, a scris Andrew Tate, pe Twitter.

I harbour no hard feelings against the BBC or any journalist who attempts to lie about me.

The truth of my message is known and good will continue to spread.

Tolerance and love for all.

“If you had mercy on the sheep, then Allah will have mercy on you twice”

— Andrew Tate (@Cobratate)